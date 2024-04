TP-Link Tapo P105: la presa Smart più ECONOMICA è su Amazon a 10€

Se hai diversi dispositivi che non sono Smart e vorresti però poterli controllare da remoto e programmarli perché si accendino o si spengono in determinati orari ho trovato la soluzione più economica per te. Vai subito su Amazon e acquista la presa Smart TP-Link Tapo P105 a soli 10 euro, invece che 15,99 euro.

Come puoi vedere, se già il prezzo iniziale non era altissimo, ora con lo sconto del 37% è da prender al volo. Anche perché, prezzo a parte, avrai un gadget eccezionale per far diventare la tua casa ancora più domotica. Fai presto prima che l’offerta finisca.

TP-Link Tapo P105 a prezzo ridicolo per una casa Smart

Con questa presa Smart avrai tutto quello che ti serve per una casa domotica. Infatti ogni dispositivo che verrà collegato diventerà intelligente in un secondo. Quindi potrai ad esempio controllarlo mentre sei fuori casa, oppure impostare il timer di accensione e spegnimento.

Tutto questo semplicemente inserendo la presa in una spina di casa e scaricando l’app dedicata, sia per iOS che per Android. Puoi simulare la tua presenza facendo accendere e spegnere i dispositivi, quando sei via magari per un po’ di tempo. Inoltre è compatibile con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant.

Insomma una soluzione perfetta a costo irrisorio. Quindi non aspettare che tutto finisca, vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello la presa Smart TP-Link Tapo P105 a soli 10 euro, invece che 15,99 euro. Se concludi l’ordine ora a riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.