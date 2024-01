TP-Link Deco S1900: router Wi-Fi Mesh in offerta ad un PREZZO FANTASTICO (129,99€)

Il TP-Link Deco S1900, disponibile in un pratico pacchetto da 3 unità, è attualmente in offerta su Amazon al prezzo vantaggioso di 129,99€ invece di 169,99€.

Questo router WiFi Mesh offre una velocità combinata fino a 1900 Mbps, consentendoti di goderti le tue serie preferite in 4K senza problemi. La tecnologia MIMO 3×3 MU-MIMO garantisce prestazioni affidabili con 600 Mbps sulla frequenza 2,4 GHz e 1300 Mbps sulla frequenza 5 GHz.

Una delle caratteristiche distintive del Deco S1900 è la gestione efficace del traffico, in grado di supportare oltre 100 dispositivi senza sacrificare la qualità della connessione. La copertura senza soluzione di continuità è migliorata grazie alla tecnologia Deco Mesh avanzata, che crea una rete unificata con un singolo nome. Questo permette ai dispositivi di passare automaticamente tra i vari Deco, garantendo velocità ottimali in tutta la tua casa.

Con 3 porte Gigabit WAN/LAN Ethernet, il router assicura un accesso robusto e veloce a Internet. Il controllo parentale integrato consente di limitare il tempo online e bloccare siti Web non idonei, personalizzando i profili per ciascun membro della famiglia.

Il Deco S1900 si presenta come una soluzione versatile, funzionando sia come router che come access point, offrendo così una flessibilità extra nella configurazione della tua rete domestica. La sua configurazione è resa semplice dall’app Deco, che guida l’utente attraverso ogni passo. Scegli ora il TP-Link Deco S1900 per migliorare la tua esperienza di connettività a casa, approfittando dell’offerta attuale su Amazon: lo porterai a casa con un importante risparmio sul suo normale prezzo di listino!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.