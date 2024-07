A questo router PORTATILE connetti fino a 10 dispositivi (49€)

TP-Link M7000 è un router portatile 4G LTE che garantisce una connessione internet mobile rapida e stabile. Questo dispositivo ultra compatto permette di raggiungere velocità di download fino a 150 Mbps e di upload fino a 50 Mbps. Compatibile con tutte le principali reti italiane, inclusi Ho Mobile, Iliad e Kena, è perfetto per chi necessita di una connettività affidabile durante i propri viaggi.

Grazie ad uno sconto last minute del 17%, il router portatile TP-Link M7000 è ora in offerta su Amazon ad un prezzo ridotto di soli 49 euro, rispetto al costo originale di 59 euro: ordinalo subito per non perdere questa opportunità di risparmio.

Prezzo in forte calo per il router 4G TP-Link M7000

Il router portatile 4G LTE TP-Link M7000 è una soluzione pratica per condividere l’accesso ad Internet con vari dispositivi. Può supportare fino a 10 dispositivi contemporaneamente, ideale per famiglie o piccoli team di lavoro. Inserendo una SIM 4G, il router si trasforma in un hotspot Wi-Fi dual band, fornendo connessioni veloci e stabili.

L’M7000 dispone di una batteria da 2000 mAh, assicurando diverse ore di navigazione senza la necessità di collegarsi alla corrente. La modalità di risparmio energetico estende la durata della batteria, disattivando il Wi-Fi quando non è in uso. Con l’app tpMiFi, è possibile gestire e configurare facilmente il router direttamente dal proprio smartphone.

Il risparmio di 10 euro rende l’occasione ancora più ghiotta: aggiungi ora al carrello il router portatile TP-Link M7000, prima che la promozione scada, e ricorda che la spedizione sarà rapida e gratuita.