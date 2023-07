Tour de France: come vedere la diretta GRATIS in streaming

La 110ª edizione del Tour de France è iniziata ieri a Bilbao e proseguirà fino al 23 luglio con le altre 20 tappe e 2 giornate di riposo in programma. Se non vuoi perderti nemmeno una delle prossime corse, ma vuoi vederle tutte in diretta streaming gratuita abbiamo la soluzione giusta per te. Installa subito NordVPN sui tuoi dispositivi. Oggi è in promozione al 63% di sconto per 2 anni.

Perché NordVPN garantirebbe la visione di questo appuntamento sportivo gratis in streaming. Semplice, perché grazie a questa VPN hai la possibilità di accedere a tutti i servizi gratuiti che trasmettono le tappe in live streaming da ogni parte del mondo. In pratica, hai a disposizione oltre 5700 server posizionati in 60 Paesi così da poter cambiare posizione virtuale ogni volta che vuoi.

Ad esempio, il Tour de France viene trasmesso gratuitamente su Rai Play in streaming. La piattaforma offerta dalla radiotelevisione pubblica italiana però obbliga ogni utente a collegarsi solo dall’Italia a causa di blocchi regionali imposti dal servizio. Con NordVPN, se ti trovi all’estero, puoi comunque accedervi collegandoti a un server italiano prima di avviare Rai Play.

Tour de France gratis in italiano dalla TV Svizzera

In alternativa, se ti trovi ad esempio in Svizzera, puoi sempre collegarti ai canale della TV svizzera streaming RSI che trasmette il Tour de France con telecronaca in lingua italiana. Se vuoi collegarti dall’Italia puoi farlo solo attraverso NordVPN e selezionando un suo server posizionato ovviamente in Svizzera. In questo modo avrai la possibilità di seguire la Grande Boucle con la telecronaca che preferisci, se quella della Rai non ti soddisfa pienamente.

Un altro vantaggio di avere NordVPN sempre attiva sui tuoi dispositivi è che i suoi server, sempre e ovunque, forniscono alla tua connessione dati una larghezza di banda illimitata. All’atto pratico questo significa che avrai uno streaming senza buffering, più veloce e reattivo, anche in alta qualità e con tecnologia Ultra HD 4K. Perciò hai tutte le carte in regola per scegliere la migliore soluzione e così non perderti nessuna delle tappe di questa importantissima gara ciclistica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.