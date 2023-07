Tour de France: come guardare GRATIS l'ultima tappa in streaming

Sei in vacanza all’estero e non vuoi perderti almeno l’ultima tappa del Tour de France? Tranquillo, sappi che puoi vederla in diretta streaming gratis grazie a Rai Play. Potresti però avere qualche impedimento di accesso a causa dei blocchi regionali imposti dalla piattaforma. Per questo c’è NordVPN, oggi in offerta speciale a un prezzo fantastico.

Si tratta di un’ottima VPN in grado di aggirare perfettamente qualunque georestrizione o censura a dei contenuti a causa della tua posizione reale. Agire per risolvere il problema è molto semplice e veloce. Per prima cosa devi installare la sua app ufficiale sui tuoi dispositivi, è compatibile con tutti i sistemi operativi, anche per smart TV e console.

Successivamente devi accedere con le tue credenziali registrate al momento dell’acquisto. Una volta dentro l’applicazione, prima di attivare la VPN, devi visualizzare l’area dedicata ai server e selezionarne uno italiano. Pensa, NordVPN ha a disposizione ben 5700 server posizionati in oltre 60 Paesi di tutto il mondo. Sempre aggiornati, garantiscono la possibilità di seguire l’ultima tappa del Tour de France anche dall’estero, senza problemi.

Tour de France: come assicurati uno streaming senza disconnessioni

Finora abbiamo visto insieme come vedere il Tour de France gratis in streaming, anche dall’estero senza restrizioni. Ora vedremo come ottenere uno streaming senza buffering né disconnessioni, anche in qualità Ultra HD e 4K. La soluzione è sempre NordVPN, adesso in super promozione con uno sconto pazzesco.

Attivandola sui tuoi dispositivi, ti assicuri una connessione stabile e decisamente più veloce grazie ai server di proprietà della VPN che assicurano una larghezza di banda illimitata, sempre e ovunque. Ciò permette a chiunque di navigare online senza rallentamenti e assicurarsi una qualità streaming e gaming molto elevata.

A ciò aggiungi anche un sistema di sicurezza super affidabile che NordVPN garantisce a tutti i suoi utenti. Collegato a un server VPN la tua connessione viene incanalata in un tunnel crittografato. Indipendentemente dalla VPN, Threat Protection agisce come anti-malware, anti-tracker e ad-blocker. Goditi l’ultima tappa del Tour de France in totale sicurezza e con uno streaming spettacolare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.