Torna indietro nel tempo con 8€ grazie alle CUFFIE Sony col cavo!

Con tutte le cuffie e gli auricolari wireless in circolazione, ci starebbe un bel “ritorno all’analogico”. Se sei un tipo un po’ vintage, l’offerta in questione è super-adatta a te! Le cuffie Sony Mdr-Zx110, caratterizzate da un’ottima qualità sonora e la presenza di un cavo jack, sono scontate del 40%, arrivando a costare appena 8,99€! Scopriamo tutte le loro caratteristiche.

Tutte le caratteristiche delle cuffie Sony

Il loro design permette alle cuffie di essere piegate, occupando uno spazio minimo quando non sono in uso, rendendole perfette per essere riposte in valigia, zaino o persino in una tasca. La loro leggerezza, inoltre, è tale che dimenticherai di averle sulla testa, anche dopo ore di ascolto, mentre l’archetto regolabile garantisce una vestibilità adatta a qualsiasi forma di testa.

L’ascolto si trasforma in un’esperienza al top grazie al design chiuso delle cuffie, che isola dai rumori esterni e ti permette di immergerti completamente nella musica. La qualità sonora è davvero elevata, come certificato dal marchio Sony.

Parlando di comfort, i padiglioni imbottiti in similpelle che avvolgono le orecchie delicatamente e la forma che distribuisce il peso in modo uniforme, riducendo la pressione, ti permetteranno di ascoltare musica per ore senza alcun fastidio.

Infine, le Sony MDR-ZX110L sono dotate di un cavo da 1,2 metri che ti dà la libertà di muoverti liberamente e sono compatibili con una vasta gamma di dispositivi grazie al jack audio da 3,5 mm. Il modello in sconto è quello in colorazione bianca!

Con queste cuffie non rimarrai mai a corto di batteria e non ci sarà rischio di disconnetterle! Prendi le Sony Mdr-Zx110 a soli 8,99€ anziché i classici 15,00€.