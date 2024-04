TLC QLED 4K da 55", offerta bomba: su Amazon è tua ad un prezzaccio

Il TCL 55C641 è una Smart TV QLED 4K Ultra HD da 55 pollici che abbina visuali di alta qualità con avanzate caratteristiche per il gaming, rendendola una scelta versatile e perfetta per gli amanti del grande cinema e del gaming.

Oggi ci sentiamo di consigliartela in particolar modo: grazie all’offerta di Amazon, per breve tempo può essere tua con il 27% di sconto. La paghi solamente 399€, con la possibilità di dividere l’importo in piccole rate mensili – rendendo questa offerta ancora più interessante.

Questo modello utilizza la tecnologia Quantum Dot, che offre una visualizzazione vivida con oltre un miliardo di colori, migliorando nitidezza e realismo delle immagini​.

Per i giocatori, il TCL 55C641 è dotato di funzionalità come Game Master 2.0, che include la modalità Auto Low Latency Mode (ALLM) per un’esperienza di gioco più fluida e responsiva. Questa funzione regola automaticamente le impostazioni della TV per fornire la migliore qualità d’immagine per il gaming senza lag percettibile​.

Non manca nemmeno una funzione IA integrata a livello nativo progettata per migliorare notevolmente la qualità dell’immagine, intervenendo su risoluzione e fedeltà cromatica.

Questa Smart TV è equipaggiata con l’ultima versione del sistema operativo Android TV, offrendo così accesso a una vasta gamma di app di streaming tramite Google Play, oltre all’integrazione con Google Assistant per il controllo vocale sblocca un mare di possibilità: potrai aprire app, cambiare canale e regolare il volume usando la tua voce.

Complessivamente, il TCL 55C641 offre un ottimo rapporto qualità-prezzo, sbaragliando i competitor con un buon equilibrio tra prezzo e prestazioni con il suo display vibrante, il supporto completo per HDR e le robuste caratteristiche per il gaming​. Non perdere questa offerta a tempo limitato e acquistala ora a meno di 400€!