Titanfall 2 per PS4: una battaglia EPICA in MEGA sconto del 35%

Nessuna battaglia è mai stata così epica come quella di Titanfall 2, il gioco che ti porta nel cuore della Frontiera, dove i piloti e i loro Titan si uniscono per combattere una guerra che non conosce confini. Con un’enorme offerta del 35% di sconto su Amazon, non c’è mai stato un momento migliore per lanciarsi in quest’avventura. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo competitivo di soli 12,90 euro, anziché 19,99 euro.

Titanfall 2 per PS4: preparati a rimanere incollato allo schermo

In questo gioco di azione frenetica, sei catapultato in una serie di missioni avvincenti che ti porteranno attraverso paesaggi mozzafiato e scontri mozzafiato. La tua missione? Diventare il pilota più temuto della Frontiera, ma prima dovrai dimostrare il tuo valore come fuciliere della Milizia.

Una volta che avrai dimostrato di essere pronto per il titolo di pilota, avrai a disposizione un arsenale di tattiche e abilità che ti renderanno un avversario formidabile. Con il supporto del tuo Titan, una macchina da guerra corazzata e letale, nulla potrà fermarti.

Non è solo l’azione del giocatore singolo a far brillare Titanfall 2. L’esperienza multigiocatore è stata ampliata e migliorata rispetto al suo predecessore, offrendo una vasta gamma di modalità e mappe, insieme a sei nuovi Titan e una miriade di nuove abilità per i piloti.

Con l’introduzione dei Network, giocare con gli amici è più facile che mai. Unisciti a un network che si adatta al tuo stile di gioco e partecipa a battaglie epiche con nuovi compagni di squadra. Che tu sia in cerca di azione frenetica o di una sfida competitiva, Titanfall 2 ha qualcosa per tutti.

Non perdere l’opportunità di vivere l’emozione e l’adrenalina di Titanfall 2, disponibile per PlayStation 4 con un mega sconto del 35% su Amazon. Cogli questa promozione al volo e fallo tuo al prezzo ridicolo di soli 12,90 euro, prima che si troppo tardi.