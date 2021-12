Tiscali Smart Basic TOP: PROMO a soli 4,99€!

Tiscali ha lanciato da poche ore la sua promozione per le festività natalizie che prende il nome di Smart Basic TOP e attivabile a meno di 5 euro al mese! Tale offerta del virtuale sardo si aggiunge alla Very XMas e alla ho. 8,99 ancora disponibili.

Tiscali Smart Basic TOP: i dettagli

Attualmente tale tariffa è disponibile solo nei Tiscali Store oppure nei negozi di telefonia autorizzati alla vendita del virtuale su rete TIM.

Tiscali Smart Basic TOP gode di minuti senza limiti di chiamate verso numeri fissi e mobili nazionali, 100 SMS verso tutti gli operatori e 1 Giga di traffico internet in 4G fino a 225 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Il tutto a soli 4,99 euro ogni mese. La promo in questione è una ricaricabile nuda e cruda, il canone mensile infatti viene scalato dal credito residuo.

Quest’offerta è di tipo Operator Attack. Ciò significa che è disponibile solo in portabilità da specifici operatori quali Vodafone, WINDTRE, Iliad, Fastweb, Very Mobile, ho.mobile, Poste Mobile e altri MVNO. Tra i virtuali è escluso il gestore Kena Mobile.

Costi ed altro

Il costo iniziale dipende dal rivenditore. Inoltre, per attivare le offerte Tiscali la ricarica più bassa da aggiungere al costo della SIM è pari a 10 euro.

Tale promozione è disponibile solo negli Store fisici fino al 16 Gennaio 2022, salvo eventuali proroghe.