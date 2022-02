Tinder: arrivano i "Match al buio" per andare oltre la mera estetica

Tinder, celebre app di dating online, propone un metodo alternativo per creare connessioni che non si affidino solo a ciò che l'occhio può vedere: i “Match al buio” sono lo strumento giusto per chi ama andare oltre le apparenze.

A breve sarà possibile fare “incontri al buio” su Tinder

Tinder mette già a disposizione diverse funzionalità grazie a cui gli utenti hanno modo di raccontarsi ed esprimersi per ciò che realmente sono: la possibilità di inserire video nel profilo, biografie, selezione di interessi e Vibes, ma anche tutte le nuove features della sezione Explore, come Botta&Risposta o Music Mode.

Cosa accadrebbe però se si provasse a conoscere una persona senza vederla? Come sarebbe un appuntamento al buio su Tinder? Potrebbe essere l’occasione perfetta per creare una connessione autentica e genuina, in cui essere spontanei senza farsi distrarre dal fattore estetico.

In virtù di questo, Tinder presenterà a breve la nuova features “Match al buio” grazie a cui i membri potranno chattare tra loro senza vedere le foto del profilo:

Dopo aver risposto ad alcune domande a tema pop, saranno abbinati in una sessione di chat a tempo: qui potranno mettere la propria personalità al primo posto ed affidarsi esclusivamente alla conversazione. Quando il timer scadrà decideranno se fare Match e continuare a chattare svelando i loro profili.

Nei primi test, i membri di Tinder che hanno utilizzato “Match al buio” sono riusciti ad ottenere il 40% di Match in più rispetto a chi fa uso delle altre funzioni di Fast Chat disponibili su Explore.