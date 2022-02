Tinder: più sei avanti con l'età... più paghi l'abbonamento!

Un recente report, condiviso dal sito Engadget, ha individuato prove schiaccianti circa la “discriminazione” messa in atto da Tinder in base all'età dei suoi utenti: i prezzi degli abbonamenti variano da un minimo di $ 4,45 ad un massimo di $ 25,95, con le medesime funzionalità.

Engadget, tuttavia, riferisce che la società ha ora promesso di cessare questa pratica il prima possibile:

“Tinder afferma che non addebiterà più agli utenti adulti l'utilizzo di Tinder+, a seguito di un nuovo rapporto che mette in dubbio la pratica dell'app di appuntamenti nell'addebitare costi maggiori agli utenti più in là con l'età.

Il rapporto, di Mozilla e Consumers International, ha spiegato nel dettaglio quanto i prezzi di Tinder+ possano variare in base all'età degli utenti. Il rapporto si basava sul “mystery shopper” in sei paesi – Stati Uniti, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Corea, India e Brasile – che si sono iscritti a Tinder+ ed hanno riferito quanto l'applicazione abbia loro addebitato per l'abbonamento.

L'ultimo rapporto di Consumers International evidenzia come siano cambiati i prezzi di abbonamento dell'app di appuntamenti. In Nuova Zelanda, dove i mystery shopper sono stati quotati per un totale di 25 prezzi diversi, il prezzo più basso è stato di $ 4,95, mentre il più alto è stato di $ 24,54. Nei Paesi Bassi c'erano 31 prezzi diversi, con il più basso a $ 4,45 ed il più alto a $ 25,95.”