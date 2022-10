Tim Cook: il mondo sta per conoscere la "vita AR" come mai prima d'ora

Pochi giorni fa, Tim Cook ha ricevuto una laurea Honoris Causa all’unviersità Federico II di Napoli, qui da noi. È stato un riconoscimento molto prestigioso per il CEO di Cupertino e nel corso del suo intervento ha parlato di moltissimi temi. Per esempio, ha detto che nel futuro l’AR farà parte della nostra vita in modo “profondo”. Sembra che questo mondo fatto di realtà “reale”, virtuale e mista sia più vicino che mai.

Oltre a tenere il suo discorso, ha anche tenuto una sessione di Q&A con studenti e docenti. Il dirigente numero uno della mela ha risposto ad una delle domande più frizzanti dell’ultimo periodo: la realtà virtuale. Ha detto che l’AI sarà “una tecnologia orizzontale fondamentale che toccherà tutto nelle nostre vite”.

Tim Cook parla della realtà virtuale e di come cambierà le nostre vite

Cook sembra essere entusiasta di questo mondo virtuale. L’impatto di questa feature nella nostra vita cambierà il nostro quotidiano in un modo inimmaginabile, al pari di quanto ha fatto Internet in passato. Come si fa a vivere senza Internet oggi? Impossibile, vero? Ecco, accadrà lo stesso con la realtà AR. Riportiamo di seguito le parole del funzionario di Apple:

Sono super entusiasta della realtà aumentata. Perché penso che abbiamo avuto un’ottima conversazione qui oggi, ma se potessimo aumentarla con qualcosa dal mondo virtuale, sarebbe stato probabilmente anche meglio. Quindi penso che se tu, e questo accadrà chiaramente tra non molto, se guardi indietro a un punto nel tempo, sai, rimpicciolisci il futuro e guardi indietro, ti chiederai come hai condotto la tua vita senza realtà aumentata. Proprio come oggi, ci chiediamo, come hanno fatto persone come me a crescere senza Internet. E quindi penso che potrebbe essere così profondo, e non sarà profondo dall’oggi al domani…

Si dice che l’azienda di Cupertino stia lavorando ad un visore per la realtà mista dotato di sistema operativo rOS (RealityOS), un design leggero, schermi micro-OLED 4K, 15 moduli fotografici, tecnologia WiFi 6E, supporto all’eye tracking e non solo. Dovrebbe essere annunciato nei prossimi mesi e dovrebbe costare circa 3000 dollari.

