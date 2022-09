Apple Watch Ultra: com'è fatto all'interno? (VIDEO)

Il nuovo video di teardown di iFixit sull’Apple Watch Ultra ci fa scoprire tutti i segreti del wearable in questione. Possiamo notare la batteria generosa, la miglior resistenza all’acqua e non solo.

Andiamo con ordine: il noto portale di iFixit ha appena condiviso un video di smontaggio del nuovo gadget indossabile della mela. Questo ci permette di dare uno sguardo più approfondito al design dello smartwatch dal suo interno.

Apple Watch Ultra: i segreti più intimi del gadget

In primo luogo si notano le viti messe sulla parte posteriore che forniscono un accesso rapidissimo ai componenti interni dello smartwatch; il sito di iFixit ha detto che comunque questo prodotto è molto difficile da riparare. Pensate che, se lo smontate, c’è una guarnizione che serve per garantire l’impermeabilità stessa dell’Apple Watch Ultra che tende a rompersi subito. Inoltre, l’accesso alla batteria e al Taptic Engine fa sì che sia difficile arrivare a rimuovere il pannello.

Inoltre, il teardown conferma che il nuovo smartwatch rugged dell’azienda di Cupertino, pensato per gli sport estremi, presenta una batteria da ben 542 mAh. Praticamente è il 76% (più del doppio) più grande di quella del Watch Series 8. Il teardown serve anche per mostrare con precisione gli altri componenti interni come l’altoparlante. Anche la cassa di questo è più grande rispetto a quella della controparte più “economica”.

Costa 1099€ in Italia, una cifra molto elevata rispetto a quella proposta in America (799$). Ha un design rugged con cassa in titanio da 49 mm, uno schermo flat, cinturini sportivi, è resistente all’acqua fino a 100 metri, ha un nuovo pulsante programmabile arancione, una batteria che garantisce fino a 60 ore di utilizzo (con low-energy mode attiva) e non solo.

Purtroppo se ne volete uno, abbiamo brutte notizie da darvi: al momento è introvabile, però il link per l’acquisto diretto è questo: salvatelo così non appena sarà disponibile potrete farlo vostro.

