Tim Cook: i prodotti Apple devono essere usati con criterio

Tim Cook vuole che i dispositivi Apple vengano utilizzati per la creatività, non per uno “scorrimento senza fine e senza cervello“. In poche parole, il CEO dell'azienda si è dichiarato contrario allo scroll infinito dei social media: non vorrebbe che i suoi utenti usassero iPhone e iPad per “perdere tempo” su Instagram, Facebook, Twitter.

Il CEO di Apple Tim Cook è preoccupato per gli utenti

In una nuova intervista, il boss della compagnia Tim Cook ha affermato di essere preoccupato per il comportamento relativo allo “scorrimento senza fine e senza cervello” che i social media portano ad avere sulle persone. Inoltre, si è dichiarato preoccupato che le persone stiano “usando troppo la tecnologia“.

L'intervista condotta con Bustle ha toccato pesantemente il supporto di Apple a Shine, un'app progettata per combattere gli stigmi sociali relativi a problemi di salute mentale ed è “un altro potente esempio di come la tecnologia può essere utilizzata per aiutare a migliorare la vita delle persone“, secondo Cook.

Durante l'intervista, Cook ha affermato che “la salute mentale è una crisi” e che affronta lo stress quotidiano di essere il CEO di Apple meditando e “essendo fuori nella natura e sentendosi così insignificante nel mondo”.

Parlando di dipendenza online e dalla tecnologia, Cook ha ripetuto un'affermazione che ha fatto in precedenza, dicendo che “la tecnologia dovrebbe servire l'umanità e non il contrario” e che è fondamentalmente preoccupato che le persone stiano usando troppo la tecnologia: l'obiettivo di Apple è cercare di aiutare le persone, non limitarle:

Ho sempre pensato che la tecnologia dovrebbe servire l'umanità e non viceversa. E mi sono sempre preoccupato per le persone che usano troppo la tecnologia. E così, siamo usciti con Screen Time per cercare di dare alle persone una vera lettura della quantità di tempo che stanno realmente spendendo sui loro dispositivi perché generalmente è molto più di quanto dicono.

Il funzionario ha continuato dichiarando che lo “scorrimento infinito” dei social media, come Facebook, Instagram e TikTok, sebbene non menzionato direttamente, circondi gli utenti di “negatività”. Ha detto che l'azienda vuole che i suoi clienti si godano i loro prodotti per connettersi con la famiglia e gli amici e non vuole che vengano usati per “uno scorrimento senza fine e senza cervello“.

Aza Raskin, il creatore del meccanismo di scorrimento infinito sui social media, ha dichiarato nel 2019 di essere “così dispiaciuto” per la sua invenzione, aggiungendo che si rammarica di ciò che è stato fatto alla società. Ha detto che l'obiettivo con l'idea era quello di aiutare a creare “l'esperienza più fluida possibile per gli utenti“, ma si è rivelato essere uno stratagemma per “mantenerli online il più a lungo possibile“.