TIM offre chiamate GRATIS e GIGA ILLIMITATI per l'Ucraina

Dopo Fastweb, Iliad e WindTRE, anche TIM dimostra solidarietà nei confronti dell'Ucraina e annuncia chiamate gratis e giga illimitati per i clienti di nazionalità ucraina presenti in Italia al fine di agevolare i contatti con famigliari e amici.

L'offerta parte da oggi 28 febbraio e sarà disponibile per una settimana: per aderire all'iniziativa basterà rispondere all'SMS informativo dedicato, recarsi presso un negozio TIM, chiamare il 119 oppure visitare la propria area personale My TIM.

TIM: chiamate gratis e giga illimitati per l'Ucraina

Una scelta ovviamente comprensibile da parte della telco italiana che spiega le ragioni con una breve nota stampa:

“TIM per esprimere solidarietà alla popolazione ucraina colpita dal conflitto in corso ha messo a disposizione dei clienti di nazionalità ucraina in Italia una serie di agevolazioni per comunicare con famiglie e amici. A partire da domani saranno disponibili giga illimitati e minuti inclusi per una settimana. Per aderire all’iniziativa basterà rispondere all’SMS informativo dedicato, recarsi presso i negozi TIM, oppure chiamare il 119 o visitare l’area My TIM“.

La promozione è dunque riservata a tutti i clienti di nazionalità ucraina che risiedono in Italia o che comunque hanno un'offerta attiva con l'operatore telefonico. Fino al prossimo 7 marzo potranno dunque sfruttare GIGA illimitati per navigare su internet e soprattutto chiamare gratuitamente parenti e amici che dovessero trovarsi anche in Ucraina sotto l'assedio dell'esercito russo.

Come spiegato sul sito ufficiale, gli utenti che desiderano aderire all'iniziativa possono attivare due promozioni gratuite: “Giga illimitati x 7 giorni” e “TIM International Ucraina“. Per farlo sono disponibili le seguenti modalità:

Via WEB : Area Clienti o App My TIM nella sezione “Offerte per Te”

: Area Clienti o App My TIM nella sezione “Offerte per Te” Via Telefono : Servizio Clienti 119

: Servizio Clienti 119 Nei Negozi TIM

Queste tariffe speciali non prevedono ovviamente dei costi di attivazione e sono valide sia per i nuovi numeri che per quelli già esistenti. Per ulteriori informazioni è comunque possibile contattare il servizio clienti.