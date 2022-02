Iliad riduce le tariffe per chi chiama dall'Italia verso l'Ucraina

Purtroppo quello che tutti speravano non accadesse si è concretizzato nelle prime ore di ieri mattina. La Russia, con a capo il suo presidente Vladimir Putin, ha deciso di attaccare e così invadere l'Ucraina. Una situazione senza precedenti che sta mettendo in difficoltà tutto il mondo rimasto attonito difronte a tanta determinazione e violenza. Una compagine importante in questa realtà la occupano gli operatori telefonici che uniscono qualsiasi parte della Terra e permettono a una o più persone di comunicare tra loro. Iliad lo sa bene ed è consapevole di quanti utenti, proprio in questi giorni, hanno bisogno e necessità di intensificare le chiamate dall'Italia verso l'Ucraina.

Queste, per chi ha parenti in quel Paese, sono ore concitate e si può solo immaginare la preoccupazione che sta riempiendo i pensieri di parenti, amici e figli che hanno i loro genitori in balia di una vera e propria guerra. Per questo Iliad ha deciso di ridurre le tariffe delle chiamate verso l'Ucraina per tutti i suoi clienti. Lo ha annunciato in un comunicato stampa che è stato pubblicato ieri, giovedì 24 febbraio 2022.

Iliad taglia le tariffe delle chiamate verso l'Ucraina

In sostanza, fino al 30 aprile 2022, salvo eventuali proroghe, Iliad ha deciso di tagliare le tariffe applicate alle telefonate verso tutti i numeri di rete fissa e mobile in Ucraina, per tutti i suoi clienti. Nel concreto, il costo a minuto passa da 0,57 euro a 0,21 euro, meno della metà.

Questa modifica è valida anche per tutti i nuovi clienti che attivano un'offerta entro e non oltre la data in cui rimarrà in vigore questa rimodulazione di Iliad. Quindi potrebbe essere vantaggioso sottoscrivere una delle tre offerte disponibili online o presso uno dei punti vendita di Iliad che potete trovare sullo store locator:

Giga 120 offre minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale con 120 Giga di traffico dati incluso sotto copertura 5G;

offre minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale con 120 Giga di traffico dati incluso sotto copertura 5G; Giga 80 offre minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale con 80 Giga di traffico dati incluso sotto copertura 4G e 4G+;

offre minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale con 80 Giga di traffico dati incluso sotto copertura 4G e 4G+; Voce offre minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale con 40 Mega di traffico dati incluso.

Comunicato stampa dell'operatore

Vediamo ora il comunicato stampa ufficiale con cui Iliad ha annunciato a tutti gli utenti questa rimodulazione che riduce il costo della tariffa relativa alle chiamate dall'Italia verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale in Ucraina: