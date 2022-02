Fastweb: chiamate GRATIS da e verso l'Ucraina

In queste ultime ore stiamo vivendo una situazione davvero surreale che sicuramente nessuno di noi si sarebbe mai aspettato, soprattutto dopo il periodo post Covid-19.

Dopo l'iniziativa promossa da Iliad che di fatto taglia a 0,21 euro le chiamate verso numeri di rete fissa e mobile in Ucraina, anche un altro operatore decide di venire in contro a tutti i suoi clienti vista la situazione drammatica che tutto il mondo sta vivendo. Stiamo parlando in questo caso di Fastweb che a partire da domani adotterà anch'essa delle condizioni favorevoli per permettere ai propri utenti di mettersi in contatto con i propri cari.

Fastweb: chiamate in Ucraina GRATIS!

Con un comunicato stampa, Fastweb ha annunciato che nella giornata di domani renderà gratuite non solo le chiamate ma anche eventuali SMS e roaming da rete mobile per tutti i suoi clienti Privati e Professionisti sia da che verso il territorio ucraino.

Ecco quanto comunicato dallo stesso gestore attraverso il comunicato stampa odierno:

Milano, 25 febbraio 2022 – A seguito delle recenti notizie internazionali, per permettere la comunicazione e la vicinanza con i propri cari nonché sostenere le attività commerciali in un momento così difficile, Fastweb azzera in segno di solidarietà per tutti i propri clienti residenziali e business i costi delle chiamate da rete fissa, di sms e roaming da rete mobile, da e verso l’Ucraina.

Tale iniziativa entra in vigore da domani.

Al momento attuale, le offerte Fastweb partono da una una spesa mensile di soli 5,95 euro mensili. Vediamo quali solo le tre principali promo: