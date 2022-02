WINDTRE: Chiamate GRATIS verso l'Ucraina

Oltre a Fastweb ed iliad, anche WINDTRE è attenta alla situazione dell'Ucraina. L'operatore arancione nato dalla fusione dei due operatori Wind e H3G ha deciso di rendere gratuite tutte le chiamate verso il territorio ucraino con le numerazioni attestate su rete Kyivstar, carrier partner di WINDTRE.

Dunque, un altro operatore telefonico si dimostra solidale verso i suoi clienti ucraini che stanno vivendo in queste ore delle brutte sensazioni visto quello che sta accadendo.

WINDTRE: Chiamate Gratis in Ucraina

L'operatore con la Top Quality Network segue i suoi competitors iliad e Fastweb e di fatto regala le chiamate verso l'Ucraina a tutti i suoi clienti con nazionalità ucraina. WINDTRE, a differenza di Fastweb, ha deciso di rendere gratuite ed illimitate tutte le chiamate verso l'operatore partner Ukraine Kyivstar.

Vediamo la comunicazione ufficiale dell'operatore arancione:

WINDTRE vicina ai propri clienti di nazionalità ucraina, con un piccolo gesto, permette loro di continuare a comunicare con familiari e amici in questa situazione di emergenza. L’azienda mette a disposizione minuti illimitati gratuiti verso l’operatore Ukraine Kyivstar, per i clienti consumer, da oggi e fino al 6 marzo 2022. Le persone interessate dall’iniziativa saranno avvisate tramite un SMS che conferma l’attivazione del beneficio. I clienti che lo richiederanno potranno comunque essere inclusi, chiamando il 159.

In pratica, tutti i clienti ucraini potranno chiamare tutti i numeri mobili dell'operatore Ukraine Kyivstar senza limiti fino al 6 Marzo 2022 grazie all'attivazione di una promo specifica.

Oltre a questa iniziativa, completamente gratuita, WINDTRE offre un'interessante offerta sempre dedicata ai suoi clienti ucraini che vedremo di seguito:

Call Your Country Special Ucraina: l'offerta offre 90 Giga di internet su credito residuo oppure 120GB in Easy Pay, minuti senza limiti verso tutti e 150 minuti verso il gestore Ukraine Kyivstar a soli 10,99 euro mensili.

Questa tariffa non prevede costi di attivazione ed è attivabile sia per chi attiva un nuovo numero sia per chi porta il proprio da qualsiasi operatore.