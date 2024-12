TikTok paga gli utenti se aumentano i download dell'app

Continua a far parlare di sé TikTok, ma questa volta non perché un’altra sede è stata chiusa come in Canada. Si tratta di una nuova strategia di marketing che non sta passando di certo inosservata. In pratica, l’azienda ha deciso di offrire incentivi monetari agli utenti che effettuano acquisti attraverso la piattaforma e, contemporaneamente, promuovono il download dell’app.

Questa mossa, particolarmente innovativa e sicuramente accattivante per molti utenti, ha l’obiettivo di incrementare sia le vendite che la base utenti dell’applicazione. I risultati si vedranno tra poco, per ora si può solo ipotizzare come verrà accolta questa nuova proposta che paga gli utenti per diffondere il download dell’app. Entrando nel dettaglio dell’iniziativa:

il programma è stato denominato TikTok Rewards ;

; gli utenti effettuano acquisti tramite la piattaforma TikTok Shop ;

; condividendo il link di invito con amici e conoscenti gli utenti promuovono l’applicazione;

con amici e conoscenti gli utenti promuovono l’applicazione; quando i nuovi utenti scaricano l’app ed effettuano acquisti, entrambe le parti ricevono un bonus in denaro.

Questo sistema di ricompensa a doppio binario non è una novità. Infatti, sta generando un notevole interesse nel mondo del marketing digitale e del commercio elettronico.

TikTok Rewards: impatto sul mercato

Come dicevamo, è ancora presto per avere dei dati sull’impatto reale che TikTok Rewards avrà sul mercato. Tuttavia l’e-commerce in questione potrebbe:

aumentare la concorrenza nei confronti di Amazon e Instagram che potrebbero sentirsi minacciati da questa aggressiva crescita; cambiare le abitudini di acquisto dei consumatori che potrebbero diventare più propensi a fare acquisti direttamente dai social media; evolvere il marketing degli influencer che potrebbero concentrarsi ancora di più sulla promozione dei prodotti tramite TikTok.

Critiche e preoccupazioni

L’iniziativa di marketing annunciata da TikTok ha anche destato alcune preoccupazioni e innescato diverse critiche. Infatti, nonostante il possibile successo iniziale, questa soluzione solleva alcune preoccupazioni: