TikTok bocciato da NewsGuard: "Informazioni false sulla guerra"

Un’indagine recentemente condotta dal team di NewsGuard ha evidenziato come TikTok fornisca ai propri iscritti contenuti falsi e fuorvianti circa la guerra in Ucraina. Il dato curioso riguarda la tempestività: tale fenomeno viene posto in essere entro 40 minuti dalla registrazione di un nuovo account e senza che sia preventivamente svolta alcuna ricerca sul tema.

Non è tutto: sempre secondo l'analisi di NewsGuard, la ricerca di specifici contenuti sul social network utilizzando parole chiave come “Ucraina” o “Donbass” porta, nella maggior parte dei casi, a video contenenti disinformazione già nei primi 20 risultati.

TikTok promuove la disinformazione sulla guerra in Ucraina, secondo NewsGuard

Tale situazione è direttamente collegata alla mancanza di una puntuale categorizzazione e moderazione dei contenuti. Sotto attacco (è proprio il caso di dirlo) anche l'algoritmo di TikTok, che spinge gli utenti a continuare la navigazione in favore di video “poco chiari e facilmente fraintendibili”. Questo contribuisce quindi ad alimentare la disinformazione sul tema.

La ricerca è stata condotta proprio nel mese di marzo da uno staff di sei analisti di NewsGuard. Ecco ciò che è stato evidenziato in rapporto ai video “incriminati”:

I filmati provenienti dalla guerra in Ucraina sono falsi;

L’Ucraina è governata da una giunta neonazista;

Gli Stati Uniti possiedono una rete di laboratori di armi biologiche in Ucraina;

Vladimir Putin e la Russia non sono gli aggressori in questo conflitto e gli Stati Uniti hanno orchestrato la rivoluzione del 2014 in Ucraina;

Le forze statunitensi sono “in arrivo” in Ucraina;

L’immagine di Putin è stata aggiunta digitalmente nel filmato della conferenza stampa del 5 marzo 2022 per nascondere il fatto che il Presidente non si trovasse a Mosca;

Un video del presidente dell’Ucraina Zelensky “là fuori che combatte per il suo paese”, che in realtà è stato girato nel 2021;

Video del “Ghost of Kiev” che abbatte sei jet russi, immagini in realtà provenienti dal videogioco Digital Combat Simulator;

Un video di uno scontro a fuoco “dell’esercito ucraino contro la Russia”, che in realtà risale al 2015 e mostra le truppe del governo ucraino che combattono i ribelli filo-russi nell’est del paese.

Insomma, secondo NewsGuard, TikTok è al momento la “piazza virtuale” più indicata per la diffusione di fake news sulla guerra in atto tra Russia e Ucraina.