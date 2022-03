TikTok: sempre più utenti stanno ricevendo Storie in stile Snapchat

L'esperimento di TikTok con le Storie in stile Snapchat continua a gonfie vele. A partire da ieri, l'azienda ha iniziato a rilasciare questa funzionalità per un numero sempre maggiore di utenti.

Nel caso in cui anche tu avessi ricevuto l'aggiornamento, in fase di avvio dell'applicazione dovresti notare un banner dedicato che ti inviterebbe proprio a creare una nuova Storia.

Prosegue, e si espande, l'integrazione delle Storie su TikTok

In una dichiarazione rilasciata per TechCrunch, lo staff del social network ha specificato quanto segue:

“Attualmente stiamo espandendo il nostro test iniziale con l'obiettivo di mettere a disposizione dei creatori di contenuti ancora più possibilità per dare sfogo alle loro idee su TikTok.”

L'aggiunta di un video o di una foto ad una Storia funziona in modo estremamente simile al caricamento di immagini e filmati tramite il percorso standard, con gli stessi strumenti di modifica, effetti, filtri e suoni. A differenza di un normale video di TikTok, le Storie non verranno visualizzate direttamente sul profilo o nel feed e, come da tradizione, spariranno dopo 24 ore.

Da sottolineare però l'assenza di una possibilità che, al contrario, è regolarmente accessibile su app della concorrenza come Instagram, Facebook, Snapchat e Whatsapp: su TikTok, infatti, manca la barra di scorrimento fra le Storie di diversi account. Ovviamente, essendo il tutto ancora in fase embrionale, non è da escludere che questa integrazione possa arrivare con i successivi aggiornamenti.

Ad ora, l'unico modo per prendere visione di una Storia di TikTok (supponendo che la funzionalità sia stata resa disponibile) è quella di cliccare sull'immagine del profilo che, in tal caso, apparirebbe cerchiata di blu. Non vi è alcun tipo di dubbio sul fatto che questa ulteriore funzionalità sarà presto integrata a livello globale su TikTok, soprattutto considerando i feedback positivi ricevuti fino a questo momento (ed anche per restare al passo con gli avversari).