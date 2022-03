TicWatch GTH Pro: primo smartwatch che monitora la salute delle arterie

Mentre la maggior parte degli smartwatch in circolazione permette di effettuare il monitoraggio della salute del cuore tramite EKG, Mobvoi ha annunciato l'intenzione di intraprendere una strada completamente diversa.

In tal senso la società afferma che il suo ultimo orologio smart, vale a dire il TicWatch GTH Pro, è in grado di procedere con l'analisi della salute arteriosa a lungo termine di una persona.

Mobvoi TicWatch GTH Pro: rivoluzione per il benessere

L'orologio è stato sviluppato in due anni di collaborazione con l'azienda globale di tecnologia sanitaria Cardie X. Il Mobvoi TicWatch GTH Pro da $ 99 introduce una nuova piattaforma di analisi, “Arty Heart Health“, che monitora in modo non invasivo il comportamento dell'arteria centrale.

Fondamentalmente, misura la forza del polso per fornire informazioni sulla salute del cuore. Gli esperti ritengono che la pressione sanguigna dell'arteria centrale possa essere un parametro più accurato rispetto alla tradizionale misurazione della pressione sanguigna rilevata dal braccio e, potenzialmente, sarebbe un migliore indicatore per scongiurare il rischio di malattie.

Il GTH Pro ha due sensori ottici per il monitoraggio della frequenza cardiaca: il primo dedicato alla misurazione dal polso e l'altro situato invece sul lato dell'orologio. Similmente a quanto accade con gli smartwatch ECG, bisognerebbe posizionare un dito sul sensore laterale per eseguire letture quotidiane.

Questo avrebbe decisamente più senso, considerando che il polso non sia l'area più indicata per effettuare una precisa lettura della frequenza cardiaca per via delle “interferenze” di tendini, muscoli ed ossa in continuo movimento. La punta del dito sarebbe invece un'area ottimale per la misurazione biometria del cuore, sebbene anch'essa abbia i suoi svantaggi.

Comunque sia, oltre al monitoraggio della salute del cuore, Mobvoi TicWatch GTH Pro misura anche SpO2, temperatura corporea, frequenza respiratoria e qualità del sonno. Lo smartwatch è resistente all'acqua ed assicura una durata continuativa fino a 10 giorni.