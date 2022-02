Garmin a lavoro su uno smartwatch con display OLED a energia solare

Garmin produce da sempre ottimi smartwatch ma uno dei “problemi” relativi ai suoi orologi riguarda la tecnologia dei display a bordo. Alcuni di questi, infatti, risultano un po' “sottotono” rispetto agli schermi montati sui modelli della concorrenza, fra cui smartwatch Huawei, Samsung o Apple.

Questo è dovuto alla preferenza da parte di Garmin nei confronti dei display Memory in Pixel (MIP) per alcuni dei suoi dispositivi rispetto ai pannelli OLED che rintracciamo a bordo di altri prodotti. La musica, però, starebbe per cambiare una volta per tutte.

Smartwatch Garmin con display rivoluzionario: il progetto in cantiere

Nello specifico, i display con tecnologia MIP tendono a offrire una maggiore durata della batteria, quindi per coloro che prediligono una lunga autonomia a scapito della “vivacità” dei colori rappresenterebbero la scelta più indicata. Tuttavia, se si potessero avere entrambi i vantaggi nello stesso prodotto? Garmin avrebbe pensato ad una simile eventualità, come conferma un brevetto individuato online nella giornata di ieri.

L'attenzione si concentra su un display che andrebbe ad incorporare uno strato fotovoltaico all'interno di un pannello OLED. Ciò significa che non solo gli utenti avrebbero al proprio servizio uno schermo molto luminoso e dagli elevati contrasti (peculiarità tipicamente associate agli schermi OLED) ma, al tempo stesso, lo strato fotovoltaico consentirebbe all'orologio di ricaricarsi sfruttando l'energia solare, potendo così incrementare la durata complessiva della batteria a bordo dello smartwatch Garmin.

In tempi recenti, l'azienda ha presentato alcuni modelli di smartwatch in grado di ricaricarsi utilizzando la luce del sole, ma uno smartwatch con display OLED e ricarica solare integrata potrebbe essere una vera novità. Non abbiamo notizie concrete circa l'effettiva realizzazione di un simile orologio, né in merito alle eventuali tempistiche richieste, ma si tratta comunque di un brevetto interessante che Garmin potrebbe concedere in licenza ad altri produttori di smartwatch nell'imminente futuro.