Thun da 8,90€ a 19,90€: meraviglie in FUORITUTTO a tempo su Amazon

Oggetti di arredo e non solo: su Amazon ci sono tante proposte Thun in promozione, devi solo scegliere le tue preferite. Abbiamo selezionato le più interessanti a partire da 8,90€ e fino a un prezzo massimo di 19,90€. Scegli adesso quelle che più ti piacciono, ma sii veloce: le scorte a disposizione non sono infinite!

Attenzione: i prezzi sono validi nel momento in cui te li segnaliamo, ma potrebbero variare successivamente.

Mini ciotola di porcellana con quadrifoglio a 8,90€.

Piattino di Natale decorato a 11,90€.

Tris di mini candele profumate, in latta, a 12,49€.

Decorazione natalizia, orsetto con slitta, a 12,99€.

Lattiera linea Country a 13,90€.

Coppia di bicchieri in vetro, con decorazioni, a 13,90€.

Portachiavi in metallo, margherita e coccinella, a 13,90€.

Mini ceramica a tema vasetto con narciso a 13,90€.

Set sale e pepe decorati, linea Country, a 14,90€.

Set con due canovacci a tema floreale a 16,90€.

Tisaniera con coperchio a 19,90€.

Approfitta di queste splendide occasioni Thun a tempo limitato, disponibili direttamente su Amazon. Scegli i tuoi prodotti preferiti, godendo di sconti imperdibili. Non pensarci troppo però: sono offerte a tempo.