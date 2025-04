Altre 6 offerte di Lastminute.com per le vacanze di quest'estate

Mese nuovo, offerte nuove. Proseguono le novità in casa Lastminute.com per le vacanze di quest’estate, con pacchetti volo+hotel pensati sia per le coppie che le famiglie. Ecco dunque una nuova selezione di proposte, suddivise in parti uguali tra vacanze di coppia appunto e vacanze in famiglia.

Un’altra selezione di offerte Lastminute.com per le vacanze dell’estate 2025

Le prime tre proposte della selezione di offerte odierna riguardano le vacanze di coppia. Stavolta non ci sposteremo poi così tanto dall’Italia, fatta eccezione per una nota isola del Portogallo.

Corfù , Isole Greche, da 772 euro a persona per 5 notti , dal 29 settembre al 4 ottobre, presso il Domes Miramare, un hotel con spa di fronte al mare (colazione inclusa)

, Isole Greche, per , dal 29 settembre al 4 ottobre, presso il Domes Miramare, un hotel con spa di fronte al mare (colazione inclusa) Minorca , Isole Baleari, da 406 euro a persona per 3 notti , dal 12 al 15 settembre, presso il Barcelò Hamilton Menorca, un boutique hotel con vista sulla baia di Mahòn (colazione inclusa)

, Isole Baleari, per , dal 12 al 15 settembre, presso il Barcelò Hamilton Menorca, un boutique hotel con vista sulla baia di Mahòn (colazione inclusa) Madeira, Portogallo, da 588 euro a persona per 3 notti, dal 17 al 20 giugno, presso il Quinta Splendida Wellness & Botanical Garden, un hotel con giardino botanico e vista sull’oceano (colazione inclusa)

Proseguiamo ora con le altre tre offerte, stavolta relative alle vacanze in famiglia. Anche questa settimana le occasioni di certo non mancano, su tutte la vacanza di una settimana alle Mauritius in un esclusivo resort per tutta la famiglia.

Marrakech , Marocco, da 500 euro a persona per 6 notti , dal 1° al 7 giugno, presso l’Aqua Mirage Club & Aqua Parc, hotel all inclusive con 20 ettari di natura e splendida vista sull’oceano (formula tutto incluso)

, Marocco, per , dal 1° al 7 giugno, presso l’Aqua Mirage Club & Aqua Parc, hotel all inclusive con 20 ettari di natura e splendida vista sull’oceano (formula tutto incluso) Dubai , Emirati Arabi, da 771 euro a persona per 8 notti , dal 1° al 9 luglio, presso il The Retreat Palm Dubai MGallery by Sofitel, un resort benessere per le famiglie sulle rive di Palm Jumeirah

, Emirati Arabi, per , dal 1° al 9 luglio, presso il The Retreat Palm Dubai MGallery by Sofitel, un resort benessere per le famiglie sulle rive di Palm Jumeirah Mauritius, Oceano Indiano, da 1.626 euro a persona per 6 notti, dal 24 al 30 luglio, presso il Riu Turquoise – All Inclusive, un resort da sogno che si affaccia direttamente sul mare (formula tutto incluso)