Il set LEGO Super Mario Kart è in offerta a 15,99 euro: IDEA REGALO

Il set LEGO Super Mario Kart è una macchina giocattolo da costruire ispirata al famoso videogioco. Perfetto come idea regalo per i più piccoli, ma anche per i collezionisti appassionati di LEGO e videogiochi, oggi puoi acquistarlo su Amazon in offerta a soli 15,99 euro invece di 19,99.

Set LEGO Super Mario Kart in offerta: le caratteristiche

Il Kart Standard LEGO Super Mario è curato nei minimi dettagli ispirati al famoso videogioco: avrai un Superplani staccabile, ruote da drifting per eseguire derapate spettacolari e una funzione di lancio per sparare gusci contro il bersaglio nella postazione di lavoro.

Compatibile con i personaggi LEGO Super Mario, venduti separatamente, è possibile rendere il gioco ancora più coinvolgente con effetti sonori e visivi interattivi.

Idea regalo perfetta per bambini e bambine dai 7 anni in su, ma come detto anche per collezionisti e fan di Nintendo. Pensato per chi ama il mondo di Mario Kart, acquistalo adesso a soli 15,99 euro.