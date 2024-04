ThinkPad X1 Carbon Gen 11: risparmia oltre 300€ grazie a questo codice promo

Se stai valutando l’acquisto di un nuovo PC e hai da parte un budget consistente, ti segnaliamo l’offerta di queste ore sul nuovo Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11, in promo a 2.373,33 euro invece di 2.678,01 euro nella configurazione con Intel Core i7-1355U di tredicesima generazione. Per ottenere lo sconto di oltre 300 euro occorre usare il coupon THINKAPRILE qui (scritto tutto in maiuscolo, altrimenti non funziona).

Fin dal prezzo è facile intuire come ThinkPad X1 Carbon Gen 11 di Lenovo non sia un dispositivo per tutti. Appartiene infatti ai notebook premium, con prestazioni da prima fascia e un invidiabile piacere d’uso, ideale per chi è alla ricerca del computer definitivo.

ThinkPad X1 Carbon Gen 11: sconto immediato di oltre 300€ sullo store di Lenovo

Il modello di ThinkPad X1 Carbon Gen 11 di Lenovo in offerta monta il processore Intel Core i7-1355U di tredicesima generazione, affiancato da 16 GB di RAM saldata LPDDR5 e un’unità SSD da 512 GB (SSD M.2 2280 PCIe Gen4 Performance TLC Opal).

Per quanto riguarda lo schermo troviamo un display IPS da 14 pollici, con luminosità di SDR di 400 nit e supporto Dolby Vision. È uno dei fiori all’occhiello del PC di Lenovo, con una finitura anti riflesso che lo rende leggibile in qualunque situazione.

Un altro suo punto di forza è la tastiera, divenuta nel corso degli anni un vero e proprio punto di riferimento nel settore. Non è un caso che la maggior parte degli addetti ai lavori la ritenga una delle migliori tastiere in assoluto per ergonomia e comfort di scrittura.

Segnaliamo infine che l’acquisto di ThinkPad X1 Carbon Gen 11 prevede le spese di spedizione gratuite. L’offerta è a tempo limitato, potrebbe terminare tra poco.