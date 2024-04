The Last of Us Parte II Remastered: sconto del 22% e MINIMO STORICO Amazon

Fantastica opportunità del lunedì su Amazon su The Last of Us Parte II Remastered, la riedizione per PlayStation 5 del capolavoro Naughty Dog, che grazie ad uno sconto del 22% oggi puoi portarti a casa a soli 39,90 euro invece di 50,99. Un’occasione da non perdere per rivivere in edizione migliorata uno dei migliori videogiochi degli ultimi anni.

Con The Last of Us Parte II Remastered puoi rivivere il titolo vincitore di oltre 300 premi Game of the Year in una versione rimasterizzata e ottimizzata per PlayStation 5 per goderti una grafica mozzafiato e un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente.

Questa edizione prevede, tra le altre cose, l’aggiunta della modalità sopravvivenza roguelike, Senza Ritorno, che mette alla prova le tue abilità di sopravvivenza in sessioni di gioco avvincenti e impegnative. Le numerose migliorie grafiche portano nuova vita alle suggestive e insidiose ambientazioni del gioco, mentre il supporto completo al controller wireless DualSense ti permette di vivere un’esperienza tattile e sensoriale unica, sentendo ogni movimento e azione nel palmo delle tue mani.

Un gioco che non può assolutamente mancare nella collezione di ogni appassionato, specialmente se sei tra i pochi che non l’hanno ancora vissuto. Acquista The Last of Us Parte II Remastered al minimo storico di 39,99 euro invece di 50,99.