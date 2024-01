The Last of Us Parte II Remastered PS5 disponibile e IN OFFERTA su Amazon

Ritorna il grande capolavoro Naughty Dog in una versione migliorata per PlayStation 5. Stiamo parlando di The Last of Us Parte II Remastered che da oggi è disponibile per l’acquisto su Amazon persino con un piccolo sconto: puoi averlo a 46,50 euro invece di 50,99. Uno sconto simbolico quasi, ma che fa sempre piacere.

The Last of Us Parte II Remastered PS5: quali sono le novità?

Questa versione rimasterizzata non solo porta avanti la potente narrazione e il gameplay coinvolgente, ma introduce anche una nuova modalità sopravvivenza roguelike chiamata “Senza ritorno”. Affronta sfide sempre nuove in un’esperienza di gioco unica, mettendo alla prova le tue abilità e offrendo una rigiocabilità senza fine.

Le numerose migliorie grafiche donano nuova vita alle suggestive ma insidiose ambientazioni del gioco, rendendo ogni azione di Ellie e Abby ancora più realistica e coinvolgente. Con il supporto completo al controller wireless DualSense, l’immersività raggiungerà nuovi livelli, permettendoti di sentire ogni tensione e emozione attraverso le sensazioni tattili.

Acquistando adesso il gioco su Amazon, sarai premiato con integratori speciali che sbloccano formule, abilità e potenziamenti. Tra questi, potenziamenti dei caricatori e un manuale di creazione che ti aiuterà a migliorare le tue abilità e a prepararti per le sfide che ti attendono.

Intraprendi questo viaggio epico con The Last of Us Parte II Remastered su PlayStation 5 e preparati a vivere un’esperienza di gioco intensa, coinvolgente e visivamente sorprendente. Approfitta di questo piccolo sconto.

