The Last of Us 2: il nuovo teaser trailer svela ufficialmente quando uscirà

The Last of Us 2 continua a tenere alta l’attenzione dei fan, con un debutto previsto per il mese di aprile: in Italia, la celebre serie TV sarà disponibile su Sky ed in streaming su NOW.

Il nuovo teaser trailer, con in sottofondo il suono sinistro di una sirena, ha svelato qualche dettaglio in più su ciò che la seconda stagione di The Last of Us ha in serbo per gli spettatori.

The Last of Us 2: anticipazioni e cast

In The Last of Us 2 ritroveremo i protagonisti più noti ma anche tanti volti nuovi, in un contesto temporale spostato di cinque anni rispetto alla prima stagione. Il rapporto tra Joel ed Ellie è decisamente incrinato. Quel gesto di violenza con cui Joel ha strappato Ellie al gruppo delle Luci, salvandola da un sacrificio che sembrava necessario per trovare una cura al fungo Cordyceps, e la sua bugia a Ellie, tornano a tormentare i due in un mondo divenuto ancora più ostile.

La seconda stagione di The Last of Us vedrà l’introduzione di personaggi come Abby, interpretata da Kaitlyn Dever, una soldata tormentata da sete di vendetta e da un mondo che le sembra cadere a pezzi, e Isaac, il leader di un gruppo di miliziani, interpretato da Jeffrey Wright, i cui ideali sono stati completamente stravolti da una guerra infinita. Ci sarà anche Dina, interpretata da Isabela Merced, spirito libero dal forte legame con Ellie, e Jesse, suo intimo amico, portato sullo schermo da Young Mazino, entrambi pilastri delle loro comunità.

Vedremo poi Manny, un soldato leale interpretato da Danny Ramirez, e Mel, una giovane dottoressa di cui vestirà i panni Ariela Barer, combattuta fra la sua vocazione e gli orrori della guerra. Infine, Tati Gabrielle sarà Nora, un medico militare che lotta coi fantasmi del passato, e Spencer Lord sarà Owen, un combattente costretto a lottare contro una realtà che rifiuta.

Oltre alle nuove leve, in The Last of Us 2 ci sarà spazio anche per il ritorno di Gabriel Luna e Rutina Wesley, pronti a riprendere i ruoli di Tommy e Maria. E poi, l’attesissima Catherine O’Hara, il cui personaggio poneva a Joel una domanda che lasciava presagire grandi sconvolgimenti nel rapporto con Ellie. In un video mostrato lo scorso settembre, la frase “L’ho salvata” pronunciata da Joel, in risposta alla domanda “Che cosa hai fatto?“, modificano il contesto del videogioco originale, dove invece Joel si confida con Tommy. Questo è solo uno dei cambiamenti che i creatori di The Last of Us 2 hanno in serbo per i prossimi episodi, promettendo una storia che terrà tutti con il fiato sospeso.