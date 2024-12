The Last of Us 2: quando esce la nuova stagione? C'è finalmente una risposta

La prima stagione di The Last of Us, basata sul celebre videogioco di Naughty Dog, è stata un autentico trionfo per HBO nel 2023. Con un adattamento fedele al materiale originale, interpretazioni convincenti di Pedro Pascal (Joel) e Bella Ramsey (Ellie), oltre alla costante minaccia degli “zombie fungini”, lo show ha conquistato sia i fan di lunga data che i nuovi spettatori.

Ora, l’attenzione è rivolta alla seconda stagione, che promette di espandere la storia con nuovi ed avvincenti sviluppi di trama.

The Last of Us 2: uscita e anticipazioni

Gli showrunner Craig Mazin e Neil Druckmann hanno lavorato duramente per adattare il seguito della serie tv al secondo capitolo della saga videoludica, The Last of Us Part II, un’opera più complessa ed ambiziosa rispetto al primo gioco. Diversamente dalla prima stagione, che copriva l’intero arco narrativo del capitolo iniziale, la stagione 2 rappresenterà solo l’inizio del racconto basato sulla Part II.

Ma venendo al nocciolo della questione: quando esce The Last of Us 2? Bene, il rilascio delle nuove puntate è in programma per la primavera del 2025. Inoltre, la seconda stagione sarà composta da soli 7 episodi: una scelta che ha fatto storcere il naso ai fan della serie ma che, d’altro canto, lascia supporre una cura particolare nello sviluppo della narrazione.

Oltre alla seconda stagione di TLOU, il 2025 vedrà il ritorno di altre serie di punta come la terza stagione di The White Lotus ed il prequel di Game of Thrones, A Knight of the Seven Kingdoms. Guardando ancora più avanti, il 2026 includerà la terza stagione di Euphoria ed il proseguimento di House of the Dragon.

Tornando però a The Last of Us 2, le aspettative del pubblico sono altissime, così come la speranza che le nuove puntate siano in grado di mantenere una tensione costante e permeante, senza i “momenti morti” che hanno caratterizzato alcuni dei precedenti episodi.