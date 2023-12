Testine per spazzolini elettrici Philips Sonicare a soli 12,99€ (MediaWorld Super Outlet)

MediaWorld Super Outlet è la nuova promozione con sconti da outlet su centinaia di prodotti. Tra questi figurano anche le testine per spazzolini elettrici Philips Sonicare, in vendita a 12,99€ per effetto del 35% di sconto rispetto al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni (19,98€). Ecco il link all’offerta.

Le testine in vendita sono compatibili con tutti i modelli di spazzolini elettrici Philips Sonicare, presentano la caratteristica tecnologia sonica e integrano un promemoria di sostituzione.

Testine per spazzolini elettrici Philips Sonicare in sconto del 35% sul sito di MediaWorld

Durante le festività di fine anno, si sa, i peccati di gola abbondano. Tra cene della Vigilia, pranzi di Natale, cenoni di Capodanno e i tradizionali pranzi per il 1° dell’anno, i nostri denti vengono messi a dura prova.

E se anche tu rientri nel sempre più folto club di persone che hanno scelto di passare allo spazzolino elettrico, allora questo articolo è ciò che fa al tuo caso.

Le testine del marchio Philips sono state progettate per rimuovere la placca, per avere denti più bianchi, per gengive sane e per rispondere a determinate esigenze (ad esempio sono consigliate per chi ha denti sensibili).

Le testine Philips Sonicare sono in offerta a soli 12,99€ sul sito mediaworld.it, grazie al 35% di sconto applicato nell’ambito della promozione MediaWorld Super Outlet. In più puoi beneficiare delle spese di spedizione gratuite con consegna a casa tua, senza la necessità di scegliere l’opzione Ritiro gratuito e recarti al punto MediaWorld più vicino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.