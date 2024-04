Sedia da gaming Trust in sconto SHOCK: -28% e puoi rateizzare!

Vuoi assicurarti il meglio in ambito comodità, per il tuo setup da gaming (e soprattutto per la tua schiena)? Allora aggiungi subito al carrello la sedia da gaming Trust GXT 708B, attualmente in sconto del 28%, disponibile a soli 129,99€ invece di 179,99€. Questa poltrona è progettata per offrire un’esperienza di gioco ergonomica e confortevole, garantendo lunghe sessioni di gioco senza alcun tipo di affaticamento per la tua schiena! E se vuoi, puoi dividere il totale in comode rate con Cofidis!

Comoda e stilosa: sedia da gaming trust GXT 708B

La sedia da gaming Trust GXT 708B è caratterizzata da un design accattivante e moderno, con linee audaci e dettagli curati. Il rivestimento in similpelle di alta qualità conferisce un aspetto elegante e resistente, mentre i dettagli colorati aggiungono un tocco di personalità al tuo setup da gaming.

La comodità è al centro del design di questa sedia. Lo schienale ergonomico, infatti, offre un supporto ottimale alla colonna vertebrale, riducendo al minimo la tensione muscolare durante le lunghe sessioni di gioco. Non meno importante, i braccioli regolabili e imbottiti consentono di mantenere una postura confortevole durante l’uso anche poggiandoti con le braccia!

La sedia Trust GXT 708B è dotata di un meccanismo di inclinazione regolabile, che consente di reclinare lo schienale fino a una posizione completamente sdraiata per momenti di relax, tra una partita e l’altra.

Le ruote girevoli, invece, ti consentono di spostarsi senza sforzo da una zona all’altra della tua stanza, in modo tale da essere sempre perfettamente comodo in base alle tue esigenze. Portala a casa subito, finché è in sconto del 28% su Amazon!