Il meglio di Frontline e Frontpro con sconti SHOCK!

Specie ora che arrivano le belle giornate e spenderai ancora più tempo con i tuoi animali all’aria aperta, in mezzo alla natura, devi assolutamente fare scorta dei migliori antiparassitari. E come puoi farlo a un buon prezzo? Ti basta acquistare la versione giusta dei prodotti Frontline o Frontpro con sconti fino all’8%. Una serie di offerte davvero imperdibile se vuoi tenere i tuoi animali lontani da pulci, zecche e molto altro ancora.

Migliori antiparassitari sul mercato a prezzi FOLLI

I prodotti Frontline e Frontpro sono trattamenti antiparassitari per cani e gatti che forniscono una soluzione efficace e affidabile contro le infestazioni da pulci, zecche, zanzare, pidocchi masticatori e molto altro ancora. Non meno importante, questi prodotti sono ampiamente consigliati dai veterinari e dagli esperti del settore in quanto tra i più affidabili e variegati sul mercato!

L’utilità di Frontline e Frontpro, infatti, risiede nella loro capacità di eliminare rapidamente e efficacemente tantissimi insetti e parassiti di vario tipo e ne previene l’infestazione. Contengono principi attivi che agiscono sul sistema nervoso dei parassiti, uccidendoli entro poche ore dall’applicazione e proteggendo gli animali domestici per diverse settimane!

Non da meno, in sconto potrai trovare ben 3 versioni differenti. La prima è Frontline Combo per cani tra i 10kg e i 20kg in sconto dell’8%. La seconda opzione è il Frontline Tract per cani di taglia piccola in sconto del 5% e, infine, non poteva manca la confezione di Fronpro in compresse masticatili per cani tra i 25kg e i 50kg in sconto sempre del 5%! Il nostro consiglio è di fare scorta della confezione che fa al caso tuo finché le offerte sono attive.