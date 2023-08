Tennis ATP Master 1000 Toronto: guarda la diretta Sinner-Berrettini

Lunedì 7 agosto 2023 è partito il fantastico torneo di Tennis ATP Master 1000. Sul cemento di Toronto, in Canada, si gioca il tanto atteso National Bank Open. Oggi è una giornata importante per noi italiani perché si scontreranno Sinner-Berrettini. Guarda l’incontro in diretta streaming con NOW TV PASS SPORT a un prezzo speciale!

Grazie a questa soluzione potrai portare sempre con te tutte le tue passioni sportive. Il pacchetto con incluso lo sport ti costa solo 9,99 euro il primo mese, poi 14,99 euro al mese. Altrimenti solo 9.99 euro al mese per 12 mesi con permanenza minima di un anno.

Tennis ATP Master 1000 Toronto: il calendario delle gare

Tennis ATP Master 1000 Toronto: il calendario delle gare

Guarda l'incontro Sinner-Berrettini oggi dalle ore 17:00 in live streaming con NOW TV PASS SPORT. Vediamo quindi il calendario aggiornato di tutti i match del torneo di Tennis ATP Master 1000 Toronto inclusi in questo ricco bundle dedicato allo sport.

Mercoledì 9 agosto

18:00-4:00 Terza Giornata

18:00-4:00 Terza Giornata Giovedì 10 agosto

18:00-4:00 Ottavi di Finale

18:00-4:00 Ottavi di Finale Venerdì 11 agosto

18:00 Primo Quarto di Finale

20:00 Secondo Quarto di Finale

18:00 Primo Quarto di Finale 20:00 Secondo Quarto di Finale Sabato 12 agosto

00:30 Terzo Quarto di Finale

2:30 Quarto Quarto di Finale

21:00 Prima Semifinale

00:30 Terzo Quarto di Finale 2:30 Quarto Quarto di Finale 21:00 Prima Semifinale Domenica 13 agosto

2:00 Seconda Semifinale

22:00 Finale ATP Master Toronto 1000

Non perderti tutte le fasi di questo incredibile torneo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.