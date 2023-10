Tenda CP6: telecamera di sicurezza a 360° in offerta a soli 22,99€

La telecamera di sicurezza Tenda CP6 offre un’eccellente soluzione per la sorveglianza interna con molte caratteristiche all’avanguardia. Attualmente, è disponibile con uno sconto a soli 22,99€ invece del prezzo di listino di 33,89€.

Questa telecamera è in grado di catturare video in una risoluzione di 2K (2304×1296), garantendo dettagli chiari e nitidi. La sua capacità di rotazione a 360° orizzontalmente e 155° verticalmente le consente di coprire ampi spazi. Quindi, potrai monitorare facilmente varie aree all’interno della tua casa.

Una delle caratteristiche distintive di questa telecamera è la visione notturna avanzata. Grazie ai sensori di immagine ad alta sensibilità e alle quattro luci a infrarossi da 850 nm, la telecamera è in grado di mostrare immagini a colori anche in condizioni di scarsa illuminazione, garantendo una visione notturna chiara fino a 12 metri di distanza.

La Tenda CP6 offre anche audio bidirezionale, consentendoti di comunicare con chiunque sia nell’area monitorata attraverso il microfono e l’altoparlante integrati. Questo è particolarmente utile per rimanere in contatto con i tuoi cari quando sei lontano da casa. La telecamera è dotata di rilevamento del movimento e avvisi intelligenti. Quando viene rilevata un’intrusione, la telecamera emette un allarme sonoro e luminoso e invia un messaggio di allarme al tuo smartphone.

Inoltre, è in grado di rilevare la forma umana e altri movimenti, catturando immagini sospette in tempo reale. Per garantire la tua privacy, la Tenda CP6 è dotata di una modalità privacy che attiva l’otturatore della telecamera quando desideri proteggere la tua privacy. Inoltre, puoi programmare la telecamera per monitorare a intervalli di tempo predefiniti.

Un vantaggio aggiuntivo è la capacità di supportare più utenti contemporaneamente, consentendo a familiari e amici di visualizzare i video in tempo reale. La telecamera offre opzioni di archiviazione sia in cloud, con crittografia dei dati e certificazione di sicurezza ISO/IEC 27018, che in locale tramite una scheda MicroSD (non inclusa) con capacità fino a 128 GB.

La Tenda CP6 è un’ottima scelta per il monitoraggio interno, offrendo una risoluzione video elevata, visione notturna avanzata, audio bidirezionale e molte altre funzionalità intelligenti. Con lo sconto attuale, offre un ottimo rapporto qualità-prezzo per migliorare la sicurezza della tua casa.

