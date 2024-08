Telo ANTIGRANDINE: proteggi la tua auto dai cambiamenti climatici

L’estate italiana è ormai caratterizzata da lunghi periodi di caldo intervallati da improvvisi fenomeni atmosferici sempre più violenti che, specie in alcune zone del paese, possono assumere un carattere grandinigeno di notevoli dimensioni. Per questo proteggere la tua auto con un apposito telo antigrandine può essere fondamentale per evitare brutte sorprese ai vetri o alla carrozzeria della vettura: il costo non è indifferente, ma puoi risparmiare 10 euro applicando il coupon in pagina e soprattutto risparmieresti parecchio da eventuali spese di riparazione.

Telo antigrandine per auto: una salvezza necessaria

Puoi scegliere tra differenti misure a seconda della tipologia della tua vettura: in ogni caso avrai una protezione completa contro gli elementi, inclusa la temuta grandine. Il telo è realizzato con materiali di alta qualità, tra cui una miscela di EVA ad alta densità da 5 mm, capace di resistere all’impatto della grandine con un diametro fino a 15 mm e una velocità di 70 km/h.

La protezione si estende anche agli specchietti, ai finestrini laterali e al lunotto posteriore, offrendo una copertura completa. Il materiale dura a lungo, mentre le cuciture rinforzate conferiscono una maggiore durabilità. Quando non lo usi puoi facilmente conservarlo nella borsa in tessuto Oxford inclusa nel prezzo.

Il design unico di questo copriauto prevede tre cinghie antivento indipendenti per evitare che venga spazzato via in caso di forte vento, oltre a parti riflettenti che aumentano la visibilità notturna per prevenire incidenti. Sul cofano trovi un orlo elastico per adattarsi perfettamente alla forma della tua auto e fori d’aria con coperture per una migliore traspirabilità.

Applica il coupon sconto e pagalo a 10 euro in meno, ma soprattutto risparmia parecchio sugli eventuali costi di riparazione per i danni recati dalla grandine.