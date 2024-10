Telemarketing e Call Center: arriva la stretta del governo

Contro Telemarketing Selvaggio e Call Center è in arrivo una potente stretta del governo. I dati hanno rilevato che sono ancora tanti, anzi troppi, coloro che – operando in questo settore – non seguono le regole. Al contrario, ancora agiscono attraverso numeri di telefono nascosti e su raccolte illegali di dati personali e sensibili, senza il consenso dei consumatori.

È il Garante della Privacy ad aver denunciato tutto questo. In un articolo pubblicato sul Messaggero ieri si parla di una nuova legge che dovrebbe essere pronta all’inizio del 2025 per regolamentare il settore. Si spinge per dare più potere all’Antitrust così da raddoppiare le sanzioni milionarie. A questo si aggiunge anche l’obbligo di utilizzare un registro informatico per certificare numeri e ridurre le truffe.

Oggi i consumatori hanno a disposizione il Registro Pubblico delle Opposizioni, ma – come afferma Adolfo Russo, ministro del Made in Italy – non è sufficiente. Molti Call Center non rispettano le dichiarazioni degli utenti praticando ancora il telemarketing selvaggio anche nei confronti di chi ha chiesto di non essere contattato.

Call Center: basta il Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling?

La domanda che tutti ci stiamo ponendo è se basta il Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling per regolamentare l’attività dei Call Center? Con questo codice il Garante della Privacy sta cercando di arginare questo problema che sta diventando davvero molto grande. Cosa prevede?