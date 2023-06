Telegram come tradurre i messaggi direttamente sull'app

Telegram, una popolare piattaforma di comunicazione utilizzata in tutto il globo, è nota per le sue funzionalità avanzate e i costanti aggiornamenti. Una delle caratteristiche più rilevanti e utili di Telegram è l’opzione di tradurre i messaggi direttamente all’interno delle chat, eliminando la necessità di strumenti esterni o di dover interrompere l’interazione nell’applicazione. Questa comoda funzionalità facilita la comunicazione con utenti che parlano lingue diverse, e consente una migliore comprensione dei contenuti presenti in vari canali o chatbot. L’attivazione di questa funzione richiede solo alcuni semplici passaggi per poter tradurre tutti i messaggi direttamente all’interno dell’app di Telegram.

Come attivare la funzione di traduzione su Telegram

La funzione di traduzione integrata su Telegram è un’opzione molto interessante e utile che può arricchire l’esperienza di comunicazione e di apprendimento. Per poter tradurre i messaggi su Telegram, bisogna prima attivare la funzione di traduzione nelle impostazioni dell’app. Questa funzione è disponibile solo per le versioni Android e iOS di Telegram, quindi non è possibile usarla sul desktop o sul web. Per attivare la funzione di traduzione, seguire questo percorso e solo in un secondo momento proseguire nelle chat, ecco come:

Accedere a Telegram;

Andare su Impostazione, l’icona dell’ingranaggio in basso a destra;

Scorrere e selezionare “Lingua”;

Scegliere e attivare il pulsante “Mostra pulsante Traduci”, dalla prima lista;

Premere Indietro, in alto a sinistra.

Tra le opzioni presenti nella categoria Traduci i messaggi è presente, “Mostra pulsanti Traduci, Traduci intere chat, Non tradurre”. La prima opzione è quella che permette di tradurre una frase selezionata in chat. La seconda opzione è una funzione a pagamento, disponibile per gli abbonati a Telegram Premium, che permette di tradurre tutti i messaggi di una chat in una sola volta. L’opzione Traduci intera chat, nel caso in cui non è presente un abbonamento non è utilizzabile, sarà infatti presente l’icona dell’lucchetto sul pulsante. La terza opzione Non tradurre è impostata sulla lingua predefinita dell’app, serve a indicare a Telegram quali lingue non necessitano di traduzione. Per modificare l’opzione “Non tradurre”, sarà sufficiente cambiare lingua scegliendone un’altra tra quelle disponibili. Tutte queste opzioni una volta modificate e attivate sono pronto per essere utilizzate, basterà tornare alla schermata principale, avviare una chat e iniziare a utilizzarle.

Come tradurre i messaggi in tempo reale su Telegram

Dopo aver attivato la funzione di traduzione, si può procedere traducendo i messaggi ricevuti in una conversazione senza dover uscire dalla chat e dall’applicazione. Telegram usa il servizio di Google Translate per fornire le traduzioni, quindi potrebbero non essere sempre accurate o complete. Per tradurre un messaggio su Telegram, basteranno pochissimi passaggi, ecco in che modo procedere:

Aprire Telegram;

Selezionare Chat;

Raggiungere la chat interessata;

Premere sulla frase da tradurre;

Scegliere “Traduci”, dalla lista delle funzioni;

Visualizzare la traduzione, copiare o cambiare lingua.

Nella pagina traduci è presente anche la possibilità di ascoltare il messaggio tradotto, di copiare la traduzione e di cambiare lingua. Ricordando che è possibile ripetere questi passaggi per ogni messaggio da tradurre, tutte le volte che si desidera senza nessun limite. Invece, per tornare alla pagina della chat, basterà selezionare annulla e continuare a comunicare normalmente.

Come tradurre intere chat con Telegram Premium

Telegram è un’applicazione gratuita che può essere scaricare da tutti i dispositivi attraverso lo store di riferimento, ma esistono anche delle funzioni extra che possono essere integrate sottoscrivendo un abbonamento. Nello specifico, Telegram premium, l’abbonamento permette di ottenere delle funzioni esclusive come i limiti raddoppiati, conversazione da voce a testo, maggiore velocità di download, stati emoji e moltissime altre funzioni. Tra le tante anche la traduzione in tempo reale di intere chat e canali.

Per procedere e utilizzare tale funzione, è necessario prima attivare l’abbonamento e poi procedere nella sezione lingua e selezionare “Traduci intere Chat”. Per attivare l’abbonamento Telegram Premium basterà accedere all’applicazione ufficiale di Telegram sul proprio dispositivo, per poi procedere nelle impostazioni e scegliere dal menu “Telegram Premium”. Nella nuova pagina saranno presenti tutte le possibilità dell’abbonamento, scegliere tra annuale o mensile e selezionare “Abbonati” in fondo alla pagina, per poi proseguire inserendo i dati richiesti. Dopo aver attivato l’abbonamento a pagamento è possibile accedere a tutte le funzioni extra. In questo caso ci soffermeremo sulla traduzione delle intere chat di Telegram. Per attivare e utilizzare questa funzione, procedere seguendo questi passaggi:

Accedere a Telegram;

Andare su Impostazione, l’icona dell’ingranaggio in basso a destra;

Scorrere e selezionare “Lingua”;

Scegliere e attivare il pulsante “Traduci intere chat”;

Premere “Indietro”, in alto a sinistra.

Selezionare Chat;

Raggiungere la chat interessata;

Selezionare la lingua, in alto;

Visualizzare la chat tradotta.

Per modificare le impostazioni di traduzione è possibile premere i tre puntini vicino a “Traduzione in…” E scegliere un’altra lingua di traduzione o un’altra lingua da non tradurre. Inoltre il percorso è molto comodo in quanto ogni qualvolta si vorrà visualizzare la traduzione o il testo originale, sarà sufficiente premere su “Traduzione in…” O torna a” Mostra originale” in alto, all’interno della chat.