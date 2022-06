Telegram Premium: tutti i vantaggi della versione a pagamento

Di Telegram Premium vi avevamo già parlato in un nostro precedente articolo, quando le prime indiscrezioni a riguardo cominciarono a circolare sul web, ma i dettagli a disposizione erano ancora troppo pochi.

Una nuova fuga di notizie, avvenuta proprio nelle ultime ore, ci consente di descrivere con maggiore chiarezza quali saranno i vantaggi ottenibili scegliendo di utilizzare la versione a pagamento di Telegram.

Telegram Premium: cosa sappiamo al momento

Ancora non conosciamo la data del lancio ufficiale, ma è lecito prevedere che l’abbonamento a Telegram Premium avrà un costo inferiore a 5 euro (considerando i 4,99 dollari indicati nell’elenco che ora vi mostreremo). Ecco allora tutte le nuove funzionalità che dovrebbero essere messe al servizio degli utenti:

Limiti raddoppiati: fino a 1000 canali, 20 cartelle di chat, 10 pin, 4 account (in un’unica app), 200 pin all’interno di una cartella, 20 collegamenti pubblici per canali e gruppi, 10 adesivi preferiti e 400 GIF.

fino a 1000 canali, 20 cartelle di chat, 10 pin, 4 account (in un’unica app), 200 pin all’interno di una cartella, 20 collegamenti pubblici per canali e gruppi, 10 adesivi preferiti e 400 GIF. Caricamento di un singolo file da 4 GB: Telegram attualmente consente di caricare file di dimensioni massima pari a 2 GB.

Telegram attualmente consente di caricare file di dimensioni massima pari a 2 GB. Più spazio per la biografia: usa 140 caratteri nella biografia del tuo profilo invece dei 70 predefiniti.

usa 140 caratteri nella biografia del tuo profilo invece dei 70 predefiniti. Più caratteri per le didascalie: usa descrizioni più lunghe per foto e video.

usa descrizioni più lunghe per foto e video. Download più veloci: nessun limite per il download di file multimediali e documenti.

nessun limite per il download di file multimediali e documenti. Da voce a testo: Telegram Premium ti offrirà una trascrizione automatica dei messaggi vocali.

Telegram Premium ti offrirà una trascrizione automatica dei messaggi vocali. Niente pubblicità: stop alle pubblicità nei canali pubblici.

stop alle pubblicità nei canali pubblici. Reaction esclusive: ulteriori reazioni animate ai messaggi.

ulteriori reazioni animate ai messaggi. Adesivi premium: adesivi ingranditi con effetti aggiuntivi ed aggiornamenti mensili (ingrandisci i tuoi adesivi con soli $ 4,99/mese).

adesivi ingranditi con effetti aggiuntivi ed aggiornamenti mensili (ingrandisci i tuoi adesivi con soli $ 4,99/mese). Gestione avanzata della chat: strumenti per impostare la cartella predefinita, per l’archiviazione automatica e per nascondere le nuove chat ai non contatti.

strumenti per impostare la cartella predefinita, per l’archiviazione automatica e per nascondere le nuove chat ai non contatti. Distintivo del profilo: un badge accanto al tuo nome mostra che sei un sostenitore attivo di Telegram.

un badge accanto al tuo nome mostra che sei un sostenitore attivo di Telegram. Immagini del profilo animate: avatar animati negli elenchi di chat e nelle chat come ulteriore tratto caratteristico.

avatar animati negli elenchi di chat e nelle chat come ulteriore tratto caratteristico. Icona dell’app premium: scegli da una selezione di icone dell’app Telegram l’icona preferita per la tua schermata iniziale.

Insomma, Telegram continua il suo processo evolutivo e sempre più utenti scelgono di dare fiducia ad un servizio che, per quanto leggero ed intuitivo, potrebbe subire dei contraccolpi su smartphone più datati: nel caso in cui stessi cercando un nuovo telefono per sfruttare al meglio tutte le potenzialità dell’applicazione, potresti valutare l’acquisto di Samsung Galaxy A53 5G che per pochi giorni è disponibile su Amazon ad un prezzo di appena 296 euro (-37%).

