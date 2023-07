Telecamera WiFi tuttotondo: ruota, ti avverte e non gliene scappa UNA

Telecamera WiFi? Perfetto ma non ne scegliere una qualunque non quando hai quella di iMOU a prezzo letteralmente regalato. Ottima perché gira su sé stessa, te ne basta una per tenere tutta casa in totale sicurezza.

Telecamera WiFi: la scelta perfetta per avere casa sempre al sicuro

Con un prodottino intelligente come una telecamera WiFi hai la possibilità di allontanarti da casa ma avere comunque un occhio vigile sempre presente. Comoda, semplice da installare e soprattutto economica, è la scelta perfetta da fare.

Questo modello di IMOU, in particolare, ti torna veramente utile. Scegli un punto strategico in cui metterla perché ruota su sé stessa di 355° così da non lasciare neanche una zona scoperta. Se ci pensi bene, basta solo lei per tenere sotto controllo la tua casa.

Con applicazione dedicata su smartphone e compatibilità con Google e Amazon Alexa, non hai problemi: la comandi come e dove vuoi.

Per quanto riguarda le sue funzioni, oltre a quella di crociera hai anche:

visione notturna per non temere le ore di buio;

per non temere le ore di buio; allarme con sirena per spaventare eventuali intrusi;

per spaventare eventuali intrusi; rilevatore di movimento da attivare e disattivare a piacimento;

da attivare e disattivare a piacimento; audio a 2 vie per comunicazioni a distanza;

per comunicazioni a distanza; obiettivo da 1080p che riprende ogni dettaglio in qualità unica.

C’è ben poco altro da dire: pronto a rendere al tua casa super sicura? Collegati immediatamente su Amazon dove la tua telecamera WiFi ti aspetta con due sconti: spunta il coupon e falla tua a soli 25,19€.

