Telecamera WiFi da interno con rotazione 360° e funzioni WOW (21€)

Metti casa in sicurezza con un solo acquisto e persino economico. A cosa ti serve rendere il tuo appartamento il set del Grande Fratello con mille mila telecamere quando ne hai una come quella di IMOU che fa tutto il lavoro? Questa telecamera WiFi da interno è eccezionale.

Collegati su Amazon dove la trovi in promozione con uno sconto del 23% sul prezzo di listino per portarla a casa con appena 21€ e concludere un affare. La sicurezza non ha mai avuto un prezzo così irrisorio.

Le spedizioni, come al solito, sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Telecamera WiFi da interno per una casa sicura a 360°

Dimensioni compatte e semplicissima da installare nel tuo appartamento. Mettila in una posizione strategica e collegala alla corrente: il gioco è fatto. Mi raccomando, scegli una zona che ti permetta di vedere più ambienti visto che è dotata di rotazione a 360°. In questo modo puoi tenere tutto sotto controllo con un solo acquisto.

Per gestirla non c’è niente di più semplice e immediato della sua applicazione. Grazie a questa puoi avere una visione chiara di ciò che accade anche quando ti trovi a chilometri di distanza.

Pensa un po’, con la risoluzione 1080p hai praticamente un FULL HD a disposizione ma non solo. Non mancano al suo interno tecnologie avanzate come la visione notturna per lo ore buie, la comunicazione a 2 vie per parlare anche quando non ci sei fisicamente e il rilevatore di movimento.

Attiva quest’ultimo quando non sei dentro casa. Se qualcuno entra non solo lo sai immediatamente tramite notifica push ma la telecamera ha anche la sirena integrata per spaventare i malintenzionati.

Collegati subito su Amazon per non sprecare questa occasione e porta a casa la tua telecamera WiFi di IMOU a soli 21€ con un click.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.