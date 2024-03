Telecamera WiFi 2K da esterno e visione notturna a 35€, una BOMBA

Se vuoi avere una casa super sicura devi acquistare una videocamera di sicurezza e oggi la puoi avere a un ottimo prezzo. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questa Telecamera WiFi 2K a soli 35 euro, invece che 49,99 euro.

Come puoi vedere adesso c’è uno sconto del 30% che porta il prezzo a terra e ti permette di risparmiare un bel po’. Facendo questa installazione in casa tua nessuno oserà più nemmeno avvicinarsi con brutte intenzioni. Ed è ottima anche per capire chi suona al tuo campanello mentre sei fuori casa.

Telecamera WiFi 2K a un prezzaccio, da prendere al volo

Sicuramente il rapporto qualità prezzo in questo momento è incredibilmente vantaggioso. Difficile trovare qualcosa di meglio. Anche perché questa telecamera è WiFi quindi non ha bisogno di cavi. La puoi installare tranquillamente dove desideri senza problemi. E poi è impermeabile con certificazione IP65.

Ha una qualità dell’immagine in 2K fino a una distanza di ben 15 metri. I sensori intelligenti identificano il movimento umano e si attivano. Volendo puoi farti inviare una notifica a ogni rilevazione. Inoltre possiede un audio bidirezionale che ti consente di ascoltare e parlare con chi è nella zona.

Insomma una videocamera di sorveglianza semplice da installare e con visione ottima a un prezzo ridicolo. Affrettatati perché andrà a ruba. Vai immediatamente su Amazon e acquista le tua Telecamera WiFi 2K a soli 35 euro, invece che 49,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.