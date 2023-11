Telecamera per videosorveglianza della TP-Link in offerta a meno di 30€

Questa telecamera ad uso interno della TP-Link offre un’esperienza avanzata di sorveglianza domestica, con una risoluzione video 2K per immagini cristalline e una serie di funzionalità intelligenti che migliorano la sicurezza della tua casa o del tuo ufficio.

Acquistala subito a solamente 28,99€, con un importante sconto sul suo normale prezzo di listino.

Una delle caratteristiche principali di questa telecamera è la capacità Pan and Tilt, che consente una rotazione completa di 360° sull’asse orizzontale. Questa ampia copertura consente di monitorare un’area estesa senza dover spostare fisicamente la telecamera, fornendo una visuale completa e flessibile.

La visione notturna fino a 8 metri assicura che la telecamera funzioni anche in condizioni di scarsa illuminazione, garantendo immagini nitide anche durante la notte. Il sensore di rilevamento del movimento invia notifiche push istantanee quando viene intercettato un movimento, mantenendoti sempre informato sugli eventi rilevanti.

Per migliorare ulteriormente la sicurezza, la TP-Link C210 è dotata di un allarme acustico e luminoso integrato. Questa funzione può essere attivata per scoraggiare eventuali visitatori indesiderati, fornendo un ulteriore deterrente visivo e sonoro.

L’audio bidirezionale consente una comunicazione in tempo reale con chi si trova nelle vicinanze della telecamera. Questo è particolarmente utile per monitorare bambini, animali domestici o interagire con i membri della famiglia quando sei lontano da casa.

La TP-Link Telecamera Wi-Fi Interno 2K è anche compatibile con i comandi vocali di Amazon Alexa e Google Assistant, consentendo un controllo senza sforzo tramite semplici comandi vocali.

Insomma, come avrai ormai capito, questa telecamera della TP-Link offre una soluzione completa per la sicurezza domestica, con una qualità video eccezionale, funzionalità avanzate e un controllo intuitivo. Non farti scappare questa offerta e acquistala a soli 28,99€!

