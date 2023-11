Telecamera per sorveglianza con fari e audio bidirezionale in offerta ad un OTTIMO prezzo su Amazon

La telecamera Reolink 4K per esterni con doppia lente offre una sorveglianza di altissima qualità e una visione estremamente ampia, con un angolo di 180° e una risoluzione 4K. Oggi può essere tuo al prezzo speciale di 170,99€: ti basta riscattare il coupon che dà diritto ad uno sconto del 10%, spuntando la casella che si trova sotto al prezzo del prodotto.

Questa telecamera è una scelta eccellente per monitorare cortili, vialetti e altre aree all’aperto. Una delle caratteristiche distintive di questa telecamera è la sua capacità di dissuadere gli intrusi in modo efficace. Quando viene rilevato un bersaglio in movimento, i potenti fari da 1800 lumen si attivano insieme a una sirena personalizzabile, creando un forte deterrente per scoraggiare i malintenzionati. Inoltre, puoi utilizzare la funzione di audio bidirezionale per comunicare con chiunque si trovi nell’area monitorata.

La telecamera è dotata di un avanzato sistema di rilevazione intelligente che può distinguere tra persone, veicoli e animali domestici. Questo ti consente di ricevere avvisi rilevanti e personalizzare la sensibilità e il ritardo dell’allarme per evitare notifiche indesiderate. L’installazione di questa telecamera è semplice grazie alla tecnologia PoE (Power over Ethernet). Puoi collegare la telecamera al tuo NVR (Network Video Recorder) o switch PoE utilizzando un singolo cavo Ethernet, che gestisce sia la connessione di rete che l’alimentazione.

Per quanto riguarda le opzioni di registrazione, la telecamera offre diverse modalità, tra cui registrazione attivata dal movimento, registrazione programmata e registrazione continua 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Puoi anche collegare la telecamera a un NVR Reolink per creare un sistema PoE personalizzato e archiviare i video su un disco rigido integrato di grande capacità.

La telecamera Reolink 4K 8MP offre una sorveglianza avanzata con una visione ampia e una risoluzione eccezionale, insieme a funzionalità di deterrenza e rilevamento intelligente per una maggiore sicurezza. Non farti scappare questa offerta e acquistala risparmiando!

