Telecamera per esterno 4K con zoom ottico 5X: sconto TOP(-32%)

Se stai cercando una videocamera di sorveglianza di buona qualità, puoi approfittare della Festa delle Offerte Prime per acquistare il prodotto che fa per te al prezzo mai visto prima. Infatti, ancora per pochissimo tempo, avrai la possibilità di acquistare questa ottima telecamera per esterno 4K con zoom ottico 5X in offerta al prezzo TOP di soli 104,99 euro invece di 154,99 euro.

Lo sconto del 32%, che ti permetterà di acquistare questo dispositivo con un risparmio importante, è riservato ai clienti Prime. Quindi, se ancora non lo hai fatto, puoi attivare la prova gratuita di 30 giorni e avrai anche lo possibilità di acquistare subito questa videocamera e di pagarla in comode rate.

Questo spettacolare dispositivo sarà in grado di identificare persone e veicoli in termini di forma, azzerando quasi i falsi allarmi che spesso vengono attivati da animali o ombre. Inoltre, potrà specificare il tipo di rilevamento in modo tale da poterti inviare avvisi precisi e potrai sapere quello che è accaduto guardando il tuo smartphone.

La telecamere ad alta risoluzione 3840×2160, ti offrirà immagini particolarmente nitide. Grazie allo zoom ottico 5X, avrai la possibilità di ingrandire una determinata immagine per vedere meglio i dettagli e potrai rimpicciolirla per una visione più ampia.

La tecnologia Power tramite Ethernet (PoE), permetterà alla telecamera di trasmettere video e ottenere alimentazione via un solo cavo di rete. Le immagini saranno sempre nitide e chiare con colori brillanti nello streaming live e riproduzione.

Al buio, quindi di notte, questo dispositivo con faretti integrati, continuerà tranquillamente a registrare i video a colori. In questo modo sarà più facile, eventualmente, identificare persone o auto rispetto a registrazioni in bianco e nero. Insomma, un prodotto unico e imperdibile.

Corri su Amazon e acquista subito questa imperdibile telecamera per esterno 4K con zoom ottico 5X in offerta grazie allo sconto del 32%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.