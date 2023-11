Telecamera interna EZVIZ C6N: SUPER sconto del 25%

Se stai cercando un modo intelligente e conveniente per proteggere la tua casa, non perdere l’occasione di acquistare la telecamera per interni EZVIZ C6N, ora disponibile su Amazon con uno sconto imperdibile del 25%. 29,90 euro.

Telecamera interna EZVIZ C6N: le scorte a disposizione sono limitate

Dotata di funzionalità avanzate, la EZVIZ C6N è una telecamera Wi-Fi interna che offre una risoluzione impeccabile di 1080p. Grazie alla sua capacità di Pan/Tilt/Zoom e rotazione a 360°, questa telecamera offre una copertura completa di ogni angolo della tua casa, garantendo la massima sicurezza.

Una delle caratteristiche più sorprendenti è il tracciamento intelligente del movimento. Quando rileva un movimento, la telecamera cattura e traccia automaticamente l’oggetto in movimento, fornendoti notifiche in tempo reale e registrazioni video dettagliate. Con la funzione Smart Motion Tracking, la telecamera si sposterà automaticamente per seguire ogni movimento, assicurandoti di non perdere mai un momento critico.

La EZVIZ C6N offre anche un’eccezionale visione notturna, grazie alle due potenti luci a infrarossi che illuminano fino a 10 metri di distanza. La modalità notte si attiva automaticamente in condizioni di scarsa luminosità, garantendo la sicurezza della tua casa anche di notte.

La presenza di audio bidirezionale in tempo reale ti consente di comunicare facilmente con chiunque si trovi nella stanza monitorata. Utilizzando l’app EZVIZ, puoi parlare con i tuoi cari o con i tuoi animali domestici ovunque tu sia.

Inoltre, la EZVIZ C6N è compatibile con i dispositivi smart home, incluso il supporto per Alexa. Puoi controllare la telecamera tramite Echo Show con comandi vocali, integrandola perfettamente nel tuo ambiente smart home.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità. Approfitta dello sconto del 25% su Amazon e proteggi la tua casa con la telecamera EZVIZ C6N, una soluzione di sorveglianza di alta qualità che offre sicurezza e tranquillità. Non perdere questa occasione e acquistala subito al prezzo speciale di soli 29,90 euro, prima che sia troppo tardi.

