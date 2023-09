Telecamera Dom-e Beghelli: MEGA sconto del 33% su Amazon

Se stai cercando un modo per tenere sotto controllo la tua casa o il tuo ufficio, la telecamera Dom-e Beghelli è la risposta perfetta alle tue esigenze di sicurezza. E ora, con uno sconto incredibile del 33% su Amazon, è il momento ideale per acquistarla al prezzo speciale di soli 19,90 euro.

Telecamera Dom-e Beghelli: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Una delle caratteristiche principali che rende la Dom-e Beghelli una scelta eccellente è la sua risoluzione Full HD 1080p da 2 Megapixel. Questa risoluzione garantisce immagini nitide e dettagliate, permettendoti di vedere chiaramente tutto ciò che accade all’interno della tua casa. E grazie alla visione notturna con LED IR, la telecamera Dom-e Beghelli offre una sorveglianza affidabile anche al buio, fino a 10 metri di distanza.

La sicurezza non è mai stata così accessibile e conveniente. La telecamera è dotata di un sensore di movimento che rileva qualsiasi attività sospetta all’interno della tua casa. Riceverai notifiche in tempo reale direttamente sul tuo smartphone tramite l’App dedicata Dom-e Beghelli, permettendoti di reagire prontamente a qualsiasi situazione.

La Dom-e Beghelli si integra perfettamente con i principali sistemi di Smart Home come Alexa e Google Home. Questo significa che puoi controllare la tua videocamera con comandi vocali e integrarla facilmente nel tuo sistema di domotica esistente. La comodità di controllare la tua sicurezza con un semplice comando vocale è davvero impagabile.

Ma la telecamera Dom-e Beghelli offre molto di più della semplice sorveglianza video. Dispone di audio bi-direzionale e di un microfono con vivavoce integrato, il che significa che puoi comunicare con chiunque si trovi nella stanza. Inoltre, puoi registrare i video direttamente sul tuo smartphone o su una scheda micro SD fino a 128 GB (scheda non inclusa), consentendoti di rivedere le immagini in qualsiasi momento.

Il design elegante e le dimensioni compatte della videocamera Dom-e Beghelli si adattano perfettamente a qualsiasi ambiente. L’installazione è un gioco da ragazzi, sia che tu desideri montarla a parete o a soffitto, grazie al suo corpo flessibile.

In conclusione, la telecamera Dom-e Beghelli è la soluzione di sorveglianza ideale per interni, offrendo una risoluzione Full HD, visione notturna, notifiche in tempo reale, compatibilità con i sistemi Smart Home, audio bi-direzionale e facile installazione, il tutto ad un prezzo imbattibile grazie allo sconto del 33% su Amazon. Approfitta subito di questa occasione e acquistala al prezzo speciale di soli 19,90 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono limitate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.