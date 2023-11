Telecamera di sorveglianza wireless con IP65 a METÀ PREZZO

Se sei alla ricerca di uno strumento che possa farti sentire più al sicuro all’interno abitazione e anche quando sei fuori casa, per tua fortuna, su Amazon c’è proprio quello che fa al caso tuo. Infatti, oggi e per poco tempo ancora, avrai la possibilità di acquistare questa imperdibile Telecamera di sorveglianza wireless da esterno in super offerta al prezzo di soli 40 euro invece di 80 euro.

Potrai acquistare questo ottimo prodotto risparmiando praticamente la metà del prezzo, ma solo se non ti lascerai scappare lo sconto del 38% e un ulteriore sconto del 20% che potrai applicare tramite coupon. Inoltre, se sei cliente Amazon Prime, potrai usufruire di molti vantaggi, come ad esempio la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia senza alcun costo aggiuntivo.

Se ancora non lo hai fatto, quindi, attiva la prova gratuita di 30 giorni in qualsiasi momento. Grazie alla qualità video con 1080P HD ad alta risoluzione, avrai la possibilità di vedere sino a 33 piedi di distanza al buio. Potrai godere di una grande visione grandangolare, una connessione più stabile e una chiara videosorveglianza in tempo reale, così da poter proteggere sempre la tua casa.

Non manca il rilevamento del movimento intelligente grazie al quale potrai creare 3 zone di privacy di rilevamento personalizzate e riceverai solo le notifiche istantanee che ti interessano. Potrai vedere, ascoltare e parlare con i visitatori ovunque ti trovi semplicemente utilizzando l’app del tuo telefono cellulare.

Insomma, un prodotto perfetto sotto ogni punto di vista provvisto anche di certificazione IP65 che permetterà alla videocamera di funzionare anche sotto la pioggia battente, mentre nevica ma anche durante il periodo più caldo dell’anno. Dunque, corri su Amazon e acquista subito questa imperdibile Telecamera di sorveglianza wireless da esterno in doppio sconto a soli 40 euro.

