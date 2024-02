Telecamera di sorveglianza TP-Link: offerta IMPERDIBILE (24,99€)

Avresti bisogno di un dispositivo che possa tenere sotto controllo il tuo bambino mentre dorme? Quando esci hai paura che possa entrare nella tua abitazione qualche malintenzionato? Allora non puoi assolutamente perdere questa offerta che ti propone oggi Amazon: per poco tempo ancora, potrai acquistare questa eccezionale telecamera di sorveglianza TP-Link a soli 25 euro circa invece di quasi 40 euro.

Tuttavia, per poter acquistare questo ottimo dispositivo al prezzo così basso, dovrai necessariamente approfittare dello sconto super del 25% e di un ulteriore sconto di 5 euro che potrai applicare tramite coupon. Se ancora non hai attivato l’abbonamento a Prime, puoi farlo subito attivando la prova gratuita di 30 giorni in modo tale da poter usufruire anche di molti altri vantaggi.

Infatti, potrai avere la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo. Grazie a questa piccola videocamera di sorveglianza, potrai avere una visione notturna fino a 8 metri, con risoluzione 1080p così da poter godere di immagini nitide e chiare.

Avrai una visione ricca di dettagli, con un movimento orizzontale fino a 360° e movimento verticale fino a 114°. Nel momento in cui verrà rilevato un movimento, riceverai istantaneamente notifiche dall’app e potrai anche utilizzare la funzione avanzata di impostazione del tempo di registrazione specifico.

Grazie all’Allarme acustico e luminoso integrato, la telecamera TP-Link andrà a scoraggiare e mettere in fuga eventuali visitatori indesiderati. Con audio bidirezionale e supporto per la registrazione in loop, questo dispositivo è anche compatibile con Alexa echo show.

Insomma, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questa imperdibile telecamera di sorveglianza TP-Link al prezzo piccolissimo di soli 25 euro. Affrettati e non perdere altro tempo.